Ở Hội An, nhóm chủ yếu tham quan bằng xe đạp miễn phí ở khách sạn. Di chuyển trong thành phố Đà Nẵng, nhóm chọn thuê xe máy giá 110.000 đồng một chiếc.

Một số chi phí khác bao gồm xe đón đưa đến sân bay 240.000 đồng, xe từ sân bay Đà Nẵng đi Hội An và ngược lại 500.000 đồng, chia đều cho 4 người.

Sau khi đến Hội An, cả nhóm gửi đồ tại khách sạn và đạp xe tham quan phố cổ. Giữa buổi sáng, con phố với những ngôi nhà sơn vàng yên bình lạ thường. Cả nhóm thong dong dọc sông Thu Bồn, len vào những ngõ nhỏ. Nguyên chia sẻ, chỉ đi bằng xe đạp mới có thể cảm nhận được hầu hết vẻ đẹp của Hội An. Bất kỳ góc phố nào cũng có thể giúp du khách lưu lại những tấm ảnh đẹp. Tuy nhiên, những du khách không đặt khách sạn tại đây hoặc có ít thời gian tham quan nên di chuyển bằng xích lô hoặc xe máy.

Ngày 1: Cần Thơ - Sân bay Đà Nẵng - Hội An - biển An Bàng

Buổi tối, cả nhóm dạo phố cổ ngắm đường phố thắp đèn lồng và thưởng thức ẩm thực Hội An. Du khách tới đây nên trải nghiệm chèo thuyền hoặc ngồi thuyền trên sông, ngắm cảnh phố Hội thơ mộng. Giá dịch vụ 100.000 đồng một thuyền. Dọc bờ sông là những người bán đèn hoa đăng cho du khách, giá 5.000 đồng.

Buổi chiều, cả nhóm đạp xe tới biển An Bàng, cách trung tâm phố cổ khoảng 7 km, theo hướng đường Lạc Long Quân về Cửa Đại. Trên đường đi, mọi người ấn tượng với khung cảnh thôn quê yên bình, xung quanh đều đi xe đạp. Biển An Bàng được ví như viên ngọc, bởi vẫn giữ được nét hoang sơ vốn có, với bãi cát vàng và nước biển xanh trong.

Do trời mưa lớn, cả nhóm không có cơ hội tham quan bán đảo Sơn Trà nên quay về khách sạn, trước khi tham quan chợ Cồn vào cuối chiều. Nằm ở ngã tư đường Quang Trung và Ông Ích Khiêm, đây là khu mua sắm sầm uất nhất thành phố. Khu chợ có đầy đủ các mặt hàng gia dụng, sinh hoạt và cả những đặc sản, đồ khô để du khách mua về làm quà. Khi tham quan khu chợ, du khách cũng sẽ tìm thấy nhiều quán ăn ngon với giá bình dân.

Sáng ngày thứ 2, cả nhóm cùng nhau thưởng thức cà phê sáng ở Hội An. Sau đó dạo quanh phố cổ, nơi bày bán các mặt hàng thủ công, mỹ nghệ và dép da, quần áo may mặc.

Ngày 2: Hội An - Chùa Linh Ứng - Chợ Cồn - Cầu Rồng

Sau chuyến đi, Nguyên chia sẻ, Đà Nẵng xứng với cái tên "thành phố đáng sống nhất Việt Nam". Ở đây vừa có biển, có núi, người dân thân thiện, đặc biệt không có người bán hàng rong và an ninh tốt, thích hợp cho những người muốn vui chơi và cả hoạt động nghỉ dưỡng.

Buổi trưa, nhóm ăn uống tại chợ Bắc Mỹ An, thưởng thức cà phê. Buổi chiều, sau khi chụp ảnh tại cây cầu tình yêu với những hàng rào móc khóa, nhóm mua sắm đặc sản về làm quà. Địa chỉ gợi ý là cửa hàng Thiên Phú, số 400 Hồ Nghinh.

Trong chuyến đi, nhóm ở tại 2 khách sạn là The Cliff Boutique Village ở Hội An, giá 400.000 đồng một phòng, một đêm. Khách sạn ở Đà Nẵng là Lahome Apartment and Villa, giá 1.600.000 đồng một đêm, một phòng.

Một số món ăn, quán cà phê ở Hội An mà Nguyên gợi ý: