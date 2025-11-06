Khám phá các điểm đến đẹp nhất Thái Lan tháng 11

12 điểm đến được Bangkok Post giới thiệu, trải dài từ công viên, thác nước đến các hòn đảo, dựa trên tiêu chí gần gũi thiên nhiên, yên bình và cảnh quan ấn tượng.

Công viên Wang Nam Keaw Flora Park, Nakhon Ratchasima

Cách Bangkok chỉ vài giờ di chuyển, công viên hoa Wang Nam Keaw Flora Park mở cửa đón khách từ ngày 1/11 đến 28/2. Du khách có thể dạo bước giữa những cánh đồng hoa mùa đông, thưởng lãm các triển lãm nghệ thuật được bố trí giữa không gian hoa nở.