Khám phá báu vật UNESCO sát vách Hà Nội

Hải PhòngQuần thể di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc cùng hệ thống di tích phụ cận không chỉ là những địa danh lịch sử, mà còn thích hợp cho du khách đắm mình vào không gian thanh tịnh dịp đầu năm mới.

Để bắt đầu chuyến hành trình gần 100 km từ trung tâm Hà Nội, du khách có hai lựa chọn di chuyển khá thuận tiện. Nếu đi bằng ôtô cá nhân, cung đường theo quốc lộ 5 hướng về Hải Dương rồi rẽ vào quốc lộ 37 hướng đi Chí Linh là lựa chọn phổ biến nhất.

Nếu ưa thích cảm giác tự do trên những cung đường uốn lượn, tuyến quốc lộ 18 qua Bắc Ninh và Phả Lại sẽ phù hợp cho các tín đồ xe máy. Dù chọn phương tiện nào, khi đi qua ngã ba Sao Đỏ để tiến vào vùng lõi di tích luôn là một trải nghiệm khó quên, mở ra không gian khác biệt với phố thị.

Một hành trình, năm điểm đến

Với những du khách có thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn hai ngày, tour khám phá năm điểm di sản tiêu biểu có chi phí khoảng 1.899.000 đồng.

Hành trình bắt đầu tại đền Kiếp Bạc vào buổi sáng sớm, nơi du khách không chỉ dâng hương tưởng nhớ Hưng Đạo Đại Vương mà còn được tự tay trải nghiệm làm gốm Vạn Yên hay vẽ hoa sen trên nón lá. Sau bữa trưa tại địa phương, buổi chiều sẽ là khoảng thời gian tĩnh lặng tại chùa Côn Sơn với nghi lễ quay cây Cửu Phẩm Liên Hoa linh thiêng.

Đền kiếp bạc là phủ đệ, nơi mất và sau trở thành nơi thờ Trần Hưng Đạo. Ảnh: Lê Tân

Sang ngày thứ hai, hành trình tới chùa Thanh Mai cho du khách lạc bước giữa rừng phong lá đỏ và học cách làm món bánh boong của người dân tộc Sán Dìu. Điểm kết thúc tại động Kính Chủ và chùa Nhẫm Dương sẽ mở ra một thế giới khảo cổ huyền bí, nơi những bia ma nhai và hang động kỳ vĩ kể lại câu chuyện về người tiền sử.

Theo dấu chân Tam Tổ Trúc Lâm

Nếu quỹ thời gian hạn hẹp chỉ trong một ngày, hành trình tâm linh theo dấu chân Tam Tổ Trúc Lâm với chi phí 865.000 đồng sẽ giúp du khách tìm thấy sự cân bằng trong tâm hồn.

Bắt đầu từ chùa Sùng Nghiêm để nghe về những bước chân đầu tiên của Đệ nhất tổ Trần Nhân Tông, du khách sau đó sẽ di chuyển về chùa Thanh Mai cổ kính giữa rừng sâu. Tại đây, nhấp một ngụm trà thảo dược giữa không gian u tịch, mọi ưu phiền dường như tan biến. Buổi chiều, đi dạo trên những bậc đá Côn Sơn, du khách có thể thong dong tham quan đền thờ Nguyễn Trãi, trải nghiệm in mộc bản hay thử mình trong những bộ cổ phục trang trọng để ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Du khách trải nghiệm khắc dấu bản mộc ở chùa Côn Sơn. Ảnh: Lê Tân

Khám phá đỉnh Ngũ Nhạc và Bàn Cờ Tiên

Với những ai yêu thích chinh phục, tour 2 ngày 1 đêm tập trung vào hoạt động leo núi và lửa trại với mức giá 1.699.000 đồng là một lựa chọn không thể bỏ qua.

Sau một ngày dài thăm thú các đền đài, buổi tối sẽ là lửa trại, kết nối những người lữ hành qua lời ca, tiếng hát giữa núi rừng. Sáng hôm sau, du khách sẽ chinh phục đỉnh Ngũ Nhạc và Bàn Cờ Tiên. Đứng trên đỉnh cao nhất, phóng tầm mắt ra xa để ngắm nhìn vùng "Lục Đầu Giang", du khách cảm nhận được sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên và sự thâm trầm của Am Bạch Vân – nơi thiền định để tìm về bản ngã.

Ẩm thực di sản và những lưu ý

Hành trình di sản sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi hương vị ẩm thực của vùng đất Chí Linh, Kinh Môn. Những bữa cơm tại đây thường được chuẩn bị 9 đến 11 món đặc sản, từ gà đồi đến món bánh bạc đầu dẻo thơm, với chi phí khoảng 200.000 đồng mỗi suất. Ngoài các điểm chính, du khách có thể ghé thăm đền thờ "người thầy của muôn đời" Chu Văn An hay làng gốm Chu Đậu cách đó không xa để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình.

Động Kính Chủ nơi có hệ thống bia ma nhai, bảo vật quốc gia. Ảnh: Lê Tân

Trước khi lên đường, du khách cần chuẩn bị trang phục lịch sự và một đôi giày đi bộ để chinh phục những bậc đá ngàn năm. Khi về, du khách có thể mua mật ong rừng Côn Sơn hay bánh đậu xanh làm quà cho người thân.

Theo người dân địa phương, thời điểm đẹp nhất để trải nghiệm các hành trình là vào mùa lễ hội mùa Xuân (tháng Giêng) hoặc lễ hội mùa Thu (tháng Tám âm lịch). Tuy nhiên, nếu muốn tránh đông đúc, du khách có thể đi vào các ngày cuối tuần thường trong năm.

Lê Tân