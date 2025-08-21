Khám phá Bảo tàng vũ trụ Việt Nam rộng hơn 3.000 m2

Khu vực giới thiệu thành tựu làm chủ không gian, đặc biệt là những bước tiến của Việt Nam trong hành trình làm chủ Khoa học và công nghệ Vũ trụ.

Trong ảnh là mô hình vệ tinh LOTUSat-1 do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam phát triển, dự kiến phóng trong năm 2025. LOTUSat- 1 có trọng lượng 600 kg, là vệ tinh công nghệ radar mới nhất với nhiều ưu điểm như phát hiện các vật thể kích thước từ 1 m trên mặt đất, khả năng quan sát cả ngày lẫn đêm. Vệ tinh sẽ chụp ảnh và cung cấp các thông tin chính xác giúp ứng phó với thảm họa thiên nhiên, biến đổi khí hậu, quản lý nguồn tài nguyên và giám sát môi trường.