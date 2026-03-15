Khám phá ba phố biển miền Nam Thái Lan

Cung đường Phuket - Krabi - Phang Nga phía Nam Thái Lan kết hợp phố cổ, đảo đá vôi, vịnh biển và làng địa phương, hợp hành trình 5-6 ngày khám phá biển Andaman.

Cung Phuket - Krabi - Phang Nga mang đến hành trình nhiều sắc thái tại miền biển Andaman. Du khách có thể bay thẳng từ TP HCM đến Phuket hoặc nối chuyến từ các thành phố khác qua Bangkok. Từ Phuket, Krabi cách khoảng 2,5-3 giờ đường bộ, Phang Nga khoảng 1,5-2 giờ, thuận tiện để kết hợp trong một hành trình 5-6 ngày.

Phuket - 'viên ngọc' phía Nam Thái

Phuket là điểm dừng đầu tiên với nhiều lớp văn hóa và trải nghiệm. Khu phố cổ nổi bật với dãy những nhà phố cổ kết hợp kiến trúc Hoa - Âu từ thế kỷ 19 cùng tường màu pastel và mái vòm cao. Trong đó, nhà cổ Chinpracha (Chinpracha House) thu hút nhiều du khách quốc tế khi tái hiện đời sống của giới thương nhân xưa, mang đến trải nghiệm thú vị cho người thích khám phá văn hóa truyền thống.

Gần đó là bảo tàng Phuket Thai Hua Museum, trưng bày các đồ vật cổ của cộng đồng người Peranakan, là hậu nhân của người Hoa di cư và cư dân bản địa. Về tâm linh, Wat Chalong là một trong những ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng tại Phuket, nổi bật với bảo tháp vàng tôn trí xá lợi Phật.

Tháp đồng hồ ở khu phố cổ Phuket. Ảnh: TAT

Ngoài các điểm văn hóa, Phuket còn có nhiều hoạt động ngoài trời. Du khách có thể trải nghiệm trượt zipline qua rừng nhiệt đới tại Hanuman World, ngắm hoàng hôn tại mũi vọng Laem Krating Cape, hoặc xem chương trình biểu diễn văn hóa tại Siam Niramit Phuket.

Tối Chủ nhật, đường Thalang thêm sôi động với chợ đêm Lard Yai, nơi bày bán ẩm thực địa phương và các sản phẩm thủ công. Ẩm thực Phuket chịu ảnh hưởng từ người Hoa, Malaysia và miền Nam Thái Lan. Các món phổ biến tại đây gồm mì Mee Hokkien xào hải sản, canh cá chua cay Kaeng Som Pla, thịt ba chỉ hầm kiểu Hoa Moo Hong và tráng miệng bằng món đá bào Oh Aew.

Travel Blogger Tuân Cuồng Chân và gia đình ghé thăm chùa Wat Chalong, Phuket. Ảnh: Tuân Cuồng Chân

Sau những hoạt động khám phá, du khách có thể đến các khu nghỉ dưỡng có cung cấp liệu trình chăm sóc sức khỏe và massage Thái truyền thống để thư giãn như Amatara Welleisure Resort, Suuko Wellness & Spa Resort hay Banyan Tree Spa Phuket.

Krabi - cảnh quan đá vôi giữa biển

Điểm đến kế tiếp trong hành trình là Krabi với những khối núi đá vôi vươn lên giữa biển Andaman. Du khách thường khám phá khu vực này bằng thuyền đuôi dài - phương tiện phổ biến tại miền Nam Thái Lan. Các điểm dừng phổ biến quanh Krabi gồm đảo Koh Phi Phi với vịnh Maya khép kín như "hồ nước giữa biển", Koh Poda, Koh Chicken, Koh Tup, Lao Lading và Koh Hong, nơi có đầm phá xanh ngọc được bao quanh bởi vách đá vôi.

Trải nghiệm ngồi thuyền đuôi dài khám phá đảo Koh Hong, Krabi Ảnh: TAT

Ngoài biển đảo, Krabi còn có các điểm đến gần gũi thiên nhiên trong đất liền. Đơn cử như khu du lịch Khlong Thom Nuea nổi tiếng với suối nước nóng tự nhiên giữa rừng. Klong Root và Ao Thalane là hai khu vực chèo kayak với nước trong và hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Du khách cũng có thể tìm hiểu nghề nhuộm vải batik truyền thống tại Dahla Batik hay ngắm hoàng hôn trên biển Andaman tại bãi Railay Beach và đồi Khaothong Hill.

Phang Nga - vịnh biển và làng địa phương

Phang Nga mang đến không gian yên tĩnh với nhiều vịnh biển và đảo đá vôi. Nổi bật trong đó có Ao Phang Nga Bay với hơn 40 đảo đá vôi nổi trên mặt nước. Trong khi Khao Phing Kan nổi tiếng nhờ khối đá vôi trên mặt nước Khao Tapu, còn được biết đến với tên gọi "đảo James Bond".

Khách du lịch chụp hình với tranh vẽ tường khu phố cổ Takua Pa, Phang Nga. Ảnh: TAT

Với hệ thống hang động nước Tham Lod, du khách có thể chèo thuyền qua các vòm đá vôi tự nhiên. Beyond Skywalk Nangshi là điểm quan sát vịnh Samet Nangshe từ trên cao. Du khách có thể đến đây tản bộ vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn. Trải nghiệm ngồi bè tre trên sông Wang Khiang Khu, thả trôi theo dòng nước giữa rừng xanh cũng được nhiều du khách quốc tế ưa chuộng vì không khí trong lành, mát mẻ.

Ở phía Bắc, Boon Soong Iron Bridge - cây cầu sắt gắn với lịch sử khai thác thiếc của Thái Lan - là một trong những điểm dừng mang dấu ấn thời gian. Gần đó, phố cổ Takua Pa Old Town có các dãy nhà kiến trúc Hoa - Âu, quán cà phê và chợ Takua Pa Old Town Walking Street sẽ hợp cho lịch trình dạo chơi, giải trí, khám phá ẩm thực vào tối Chủ Nhật.

Ẩm thực địa phương tại Phang Nga được Michelin Guide giới thiệu với nhiều nhà hàng như Nai Mueang, Khrua Nong và Rer Dung Seafood... Đây đều là những quán chuyên phục vụ hải sản và các món Nam Thái theo phong cách gia đình.

Ẩm thực miền Nam Thái Lan. Ảnh: TAT

Đan Minh