Khám khàn tiếng, người đàn ông phát hiện cùng lúc 2 loại ung thư

TP HCMĐi khám vì khàn tiếng dai dẳng, người đàn ông 53 tuổi bất ngờ phát hiện mắc đồng thời ung thư thanh quản và tuyến giáp, là trường hợp y khoa hiếm gặp.

Ngày 28/10, TS.BS.CK2 Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM, cho biết bệnh nhân đến khám trong tình trạng khàn tiếng kéo dài hơn 6 tháng, không đau, không sưng cổ. Kết quả nội soi và sinh thiết dây thanh bên phải cho thấy ung thư biểu mô tế bào gai giai đoạn sớm.

Trong quá trình thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu để chuẩn bị phẫu thuật thanh quản, êkíp phát hiện thêm tổn thương ở tuyến giáp. Kết quả chọc hút tế bào bằng kim nhỏ khẳng định đây là ung thư tuyến giáp thể nhú, một dạng tiến triển chậm và tiên lượng tốt.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Quỳnh Trần

Êkíp phẫu thuật quyết định xử lý đồng thời cả hai khối u trong cùng một cuộc mổ. Các bác sĩ cắt bán phần thanh quản để loại bỏ khối u, cắt toàn bộ thùy phải tuyến giáp và nạo vét hạch cổ. Toàn bộ ca mổ được thực hiện bằng dao siêu âm, một kỹ thuật tiên tiến giúp cầm máu tốt, giảm tổn thương mô lành và đẩy nhanh quá trình hồi phục. Hiện, sức khỏe bệnh nhân ổn định và chuẩn bị xuất viện.

Theo bác sĩ Minh, đây là trường hợp hiếm gặp, ngay cả trên thế giới, do hai khối ung thư xuất hiện ở hai cơ quan khác nhau và có bản chất mô học riêng biệt. Quá trình điều trị cần được cá thể hóa cho từng loại ung thư, phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa phẫu thuật, ung bướu và nội tiết.

Các chuyên gia khuyến cáo khàn tiếng kéo dài trên hai tuần có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư thanh quản. Trong khi đó, ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu thường không có triệu chứng và dễ bị bỏ sót. Người dân cần đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng ngay khi có các dấu hiệu bất thường, kết hợp tầm soát sức khỏe định kỳ để có thể phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm vùng đầu cổ.

Lê Phương