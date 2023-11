Khám đau lưng phát hiện ung thư phổi di căn

Nghệ AnNgười đàn ông 60 tuổi, bị đau lưng, điều trị một số nơi không bớt, kết quả phát hiện ung thư phổi đã di căn.

Ngày 4/11, đại diện Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết bệnh nhân tiền sử không bị chấn thương, chụp X - quang cột sống thắt lưng phát hiện xẹp đốt sống. Chụp cắt lớp vi tính phổi ghi nhận khối u nhỏ ở đỉnh phổi trái đường kính 12 mm và rất nhiều hạch to ở trung thất. Kết quả sinh thiết chẩn đoán ung thư phổi, đã di căn.

Bác sĩ nhận định những khối u nhỏ ở đỉnh phổi được coi là điểm mù rất dễ bị bỏ sót khi chụp X-quang. Đó cũng có thể là nguyên nhân mà các lần khám trước bệnh nhân không được phát hiện.

Khối u phổi trái sau khi chụp cắt lớp vi tính. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ung thư phổi đứng đầu về số ca mắc mới ở nam với hơn 1,4 triệu ca, đứng thứ ba về số ca mắc mới ở nữ với gần 771.000 ca. Việt Nam là nước có tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư phổi rất cao. Năm 2020, tỷ lệ mắc mới và tử vong do ung thư phổi đứng thứ hai ở cả hai giới, với 14% tỷ lệ mắc mới, 19% tỷ lệ tử vong. Bệnh thường gặp ở người lớn tuổi. 90% ca ung thư phổi được chẩn đoán sau tuổi 55, tuổi trung bình mắc ung thư phổi là 70. Tỷ lệ mắc bệnh và tử vong ở nam cao hơn gấp hai lần so với ở nữ.

Dấu hiệu cảnh báo đau lưng do ung thư phổi gồm đau lưng lúc nghỉ ngơi, vào ban đêm, đau khi không hoạt động và nặng hơn khi nằm trên giường, hít thở sâu. Cơn đau không đáp ứng với vật lý trị liệu và các phương pháp điều trị khác cũng có thể là dấu hiệu ung thư phổi.

Đau lưng do ung thư phổi thường đi kèm với các triệu chứng khác như ho kéo dài, ho ra máu, khó thở, tức ngực. Người bệnh mệt mỏi, giảm cân không chủ ý, chán ăn.

Người có các dấu hiệu trên nên đến bác sĩ khám, tầm soát để phát hiện sớm bệnh (nếu có). Các phương pháp điều trị ung thư phổi phổ biến gồm xạ trị, hóa trị, liệu pháp miễn dịch, nhắm trúng đích.

Bác sĩ khuyến cáo những người có yếu tố nguy cơ như sử dụng thuốc lá thường xuyên, gia đình có người mắc ung thư phổi, môi trường làm việc phải tiếp xúc với tia xạ, khói bụi độc hại hoặc khi có triệu chứng nghi ngờ như ho ra máu, ho kéo dài không đáp ứng với thuốc giảm ho, cần đi khám sàng lọc để phát hiện bệnh sớm.

Thúy Quỳnh