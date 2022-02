Khai xuân với loạt lì xì 'khủng' từ BEST Express

Hàng loạt voucher mua hàng trị giá 888.000 đồng do BEST Express dành tặng, tri ân khách hàng trên livestream Shopee đầu xuân Nhâm Dần 2022.

Nhân dịp khai xuân Nhâm Dần, BEST Express tiếp tục gửi đến những người dùng đã ủng hộ và tin tưởng sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh của hãng trên nền tảng thương mại điện tử Shopee. Đây là chương trình ưu đãi tri ân khách hàng, đáp ứng nhu cầu muan sắm trong đợt sale khai xuân Nhâm Dần 2022.

10 voucher trị giá 888.000 đồng dành tặng cho các khách hàng ngẫu nhiên, may mắn khi theo dõi livestream trên kênh Shopee Live trong hai ngày 14, 15/2. Ảnh: BEST Express

Cụ thể, BEST sẽ trao 10 voucher trị giá 888.000 đồng chia đều trong hai buổi livestream trên Shopee lúc 0h ngày 14/2 và 12h20 ngày 15/2. Song song đó, 2.000 voucher trị giá 8.000 đồng cũng được tung ra xuyên suốt thời gian phát sóng. Chương trình dành cho tất cả người dùng Shopee, tham gia theo dõi livestream trên Shopee Live và làm theo hướng dẫn. Voucher trao ngẫu nhiên theo khung giờ quy định.

Xuyên suốt thời gian hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, BEST Express thường xuyên mang đến những chương trình tri ân khách hàng trên các sàn thương mại điện tử như tặng voucher mua sắm, điện thoại, ôtô... cho khách hàng. Các phần quà và chương trình ưu đãi thay cho lời tri ân, đáp lại niềm tin và sự đồng hành của khách hàng dành cho BEST.

Trước đó, BEST đã trao một iphone 13 Pro Max trị giá hơn 30 triệu đồng cho khách hàng tham gia Shopee Live dịp Tết Nhâm Dần vừa qua. Đại diện đơn vị hy vọng những lì xì "số 8 may mắn" thay cho những lời chúc tốt đẹp trong năm 2022 cho người dùng.

"Trong đợt sale khai xuân Nhâm Dần sắp tới, BEST dành nhiều lì xì như những lời chúc may mắn, hạnh phúc và thành công đến người dùng trên nền tảng thương mại điện tử. Chúng tôi muốn cảm ơn khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng đơn vị. Hy vọng cả BEST lẫn đối tác, khách hàng có thể mở ra năm 2022 rực rỡ, kết nối chặt chẽ hơn và cùng phát triển thành công", đại diện chia sẻ.

Thử thách "BEST trao lì xì, khai xuân lộc phát" vẫn còn hai giai đoạn cuối diễn ra đến hết ngày 28/2. Ảnh: BEST Express

Trước Tết, thử thách "BEST trao lì xì, khai xuân lộc phát" diễn ra từ ngày 17/1 trên fanpage BEST Express Vietnam, thu hút hàng nghìn lượt yêu thích và tham gia của người dùng. Hiện thử thách đang ở giai đoạn 2 với giá trị giải thưởng 8,888 triệu đồng, kéo dài đến hết ngày 13/2. Giai đoạn cuối sẽ diễn ra từ 14/2 đến hết 28/2.

Thy An