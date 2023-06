Khai trương voco Ma Belle Danang, an IHG Hotel đầu tiên

Khách sạn khai trương ngày 9/6, nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, TP Đà Nẵng với thiết kế hiện đại, tầm nhìn hướng biển Mỹ Khê.

voco Ma Belle Danang, an IHG Hotel sở hữu tầm nhìn bao quát TP Đà Nẵng và hướng biển, dễ dàng di chuyển tới các điểm tham quan nổi tiếng tại trung tâm. Đây là khách sạn gồm 27 tầng thuộc phân khúc cao cấp của tập đoàn IHG, mang phong cách đương đại đầy sức sống của thành phố trẻ cạnh biển Mỹ Khê.

Hệ thống phòng tại voco Ma Belle Danang sở sữu thiết kế hiện đại, phóng khoáng với tầm nhìn biển Mỹ Khê. Ảnh: voco Ma Belle Danang, an IHG Hotel

Được thiết kế bởi Tập đoàn dwp, nội thất của khách sạn mang đến sự thanh lịch, sang trọng với những đường cong mềm mại cùng sự kết hợp hài hoà của màu sắc: xanh cổ vịt – vàng – xám nhạt tạo sự thoải mái cho khách đến lưu trú. Tại sảnh chính của khách sạn, tác phẩm điêu khắc xoắn ốc được đặt ở vị trí trung tâm cùng các tác phẩm nghệ thuật thủ công được bày trí khéo léo. Hệ thống phòng nghỉ được thiết kế tinh tế với nội thất bằng gỗ, sử dụng các vật liệu trang trí và tác phẩm nghệ thuật kết hợp các gam màu.

Nhà hàng Lyla phục vụ thực khách cả ngày. Ảnh: voco Ma Belle Danang, an IHG Hotel

Tại voco Ma Belle Danang, an IHG Hotel, du khách sẽ được chào đón bằng bánh macarons vị xoài được lấy cảm hứng từ vùng biển nhiệt đới. Cũng tại đây, du khách có cơ hội trải nghiệm thời gian cho bản thân "Me time" trong bộ sưu tập phòng nghỉ đa dạng, gồm phòng gia đình có giường tầng, chăn gối được làm từ vật liệu tái chế cùng đồ vệ sinh cá nhân cỡ lớn đến từ Apotheke - thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da hữu cơ thuần chay.

Bên cạnh đó, dịch vụ "voco life" sẽ giúp du khách có một lối sống phong cách, bắt đầu bằng việc thưởng thức ẩm thực Á - Âu hay đặc sản địa phương tại ba nhà hàng và quán bar tầng thượng: Lyla, Coco - Lobby Lounge. Trong khi đó, hồ bơi trên tầng thượng và skybar Ciela là địa điểm lý tưởng cho những tín đồ chụp ảnh với không gian khoáng đạt, sáng tạo. Khách sạn còn có các tiện ích khác như spa, phòng tập thể dục 24 giờ, không gian tổ chức sự kiện, hội họp rộng hơn 521 m2.

Phòng gym có tầm nhìn toàn cảnh ra biển. Ảnh: voco Ma Belle Danang, an IHG Hotel

Từ voco Ma Belle Danang, an IHG Hotel, du khách có thể ghé thăm bãi biển Mỹ Khê, làng chài truyền thống Mân Thái, chùa Linh Ứng...

"Nơi đây là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa Việt Nam và lòng hiếu khách của người Đà Nẵng. voco Ma Belle Danang, an IHG Hotel sẽ giới thiệu trải nghiệm lưu trú khác biệt, cùng dịch vụ chuẩn năm sao, tập trung vào tính bền vững với du khách", ông Daniel Solombrino, Tổng Giám đốc voco Ma Belle Danang cho biết.

IHG Hotels & Resorts là một trong những tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới với hơn 6.000 khách sạn thuộc 18 thương hiệu. Tập đoàn hợp tác với Công ty TNHH Tuyết Liên Sơn khai trương voco Ma Belle Danang, an IHG Hotel - khách sạn voco hotels đầu tiên tại Việt Nam và là khách sạn thứ 50 mang thương hiệu này trên toàn cầu. voco Ma Belle Danang, an IHG Hotel mang đến nhiều đặc quyền và cho phép du khách nhận điểm thưởng dễ dàng qua ứng dụng di động IHG One Awards.

Thanh Thư