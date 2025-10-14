Khai trương tuyến vận chuyển hàng hóa Trung Quốc - Nam Phi

Nam PhiChuyến bay đầu tiên từ Hải Khẩu (Trung Quốc) đến Johannesburg (Nam Phi) đánh dấu bước mở rộng mạng lưới vận tải hàng hóa mới của Astral Aviation.

Hãng hàng không có trụ sở tại Nairobi (Kenya), Astral Aviation, vừa khai trương tuyến vận chuyển hàng hóa mới kết nối Trung Quốc và Nam Phi, nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển đa dạng giữa hai quốc gia. Đại diện Astral Aviation cho biết đã thực hiện chuyến bay đầu tiên trên tuyến Hải Khẩu (Trung Quốc) - Johannesburg (Nam Phi) bằng máy bay Boeing 767 - 300 Freighter.

"Hãng hàng không Astral Aviation tự hào thông báo chuyến bay khai trương thành công từ Hải Khẩu đến Johannesburg", đại diện hãng cho biết.

Tuyến bay mới sẽ phục vụ nhiều loại hàng hóa, bao gồm thương mại điện tử, dược phẩm, thiết bị điện tử, dệt may, hàng dễ hư hỏng và hàng tổng hợp.

Chuyến bay đầu tiên từ Hải Khẩu đến Johannesburg của Astral Aviation Ảnh: Astral Aviation

Trước đó, vào tháng 8/2024, Astral mở rộng mạng lưới sang Trung Quốc với đường bay Quảng Châu - Nairobi, kết nối tiếp đến Maputo (Mozambique). Hãng khi đó cũng cho biết sẽ tiếp tục mở thêm các đường bay mới trong tương lai nhằm tăng cường cầu nối thương mại giữa các thị trường chủ chốt ở châu Á và châu Phi.

Theo dữ liệu từ Planespotters, Astral hiện khai thác ba máy bay chở hàng, gồm một Boeing 767-300F, Boeing 767-200F và Boeing 737-400F, hoạt động tại sân bay quốc tế Jomo Kenyatta (Kenya).

Hãng từng tiết lộ kế hoạch bổ sung thêm một Boeing 737-800F và hai máy bay Boeing 777 được chuyển đổi từ chở khách sang chở hàng (P2F), sau khi Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) cấp chứng nhận chuyển đổi. Tuy nhiên, Astral cũng cho biết đã hoãn vô thời hạn đơn đặt hàng hai chiếc Embraer E190F.

Những năm gần đây, Astral tập trung hiện đại hóa đội bay bằng cách loại bỏ các dòng máy bay chở hàng cũ như Boeing 757F, Boeing 727-200F và McDonnell Douglas DC9.

Astral Aviation là hãng hàng không vận tải hàng hóa của Kenya, được thành lập năm 2000 và có trụ sở tại sân bay quốc tế Jomo Kenyatta, thủ đô Nairobi. Hãng khai thác các chuyến bay theo lịch cố định và thuê chuyến, phục vụ hơn 50 điểm đến tại châu Phi, cùng các tuyến kết nối sang Trung Đông, châu Á và châu Âu. Với đội bay chuyên dụng gồm Boeing 767 và Boeing 737, Astral hướng đến hiện đại hóa đội tàu, đồng thời hợp tác với nhiều hãng quốc tế như Emirates SkyCargo để mở rộng mạng lưới. Nhiều năm liền, Astral được vinh danh là hãng hàng không vận tải tốt nhất châu Phi, khẳng định vị thế của Kenya trong lĩnh vực logistics hàng không khu vực.

