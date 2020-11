Khai trương tuyến phà TP HCM - Vũng Tàu

Sau nhiều lần trễ hẹn, tuyến phà biển đầu tiên từ TP HCM đi Vũng Tàu sẽ vận hành trong tháng 12/2020.

Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP HCM Bùi Hòa An cho biết, bến phà ở Cần Giờ và Vũng Tàu đang tích cực thi công để kịp tiến độ vận hành vào tháng 12 tới. "Dự án trễ hẹn là do quá trình đấu thầu, xây dựng mất nhiều thời gian", ông An nói.

Tuyến phà biển có cự ly khoảng 15 km, hành trình khoảng 30 phút - nhanh hơn so với nhiều loại hình giao thông khác từ TP HCM đi Vũng Tàu.

Phà Thriving 8 được khai thác cho hành trình TP HCM - Vũng Tàu. Ảnh: Sở GTVT

Phà biển được thiết kế hai thân theo công nghệ Australia với chiều dài 45 m, rộng 10 m, công suất 2.900 mã lực, tốc độ tối đa 24 hải lý/giờ, đáp ứng cả việc chở khách và hàng hóa.

Có hai phà cỡ lớn chở được 350 người, 20 ôtô, 100 xe máy, hàng hóa hoạt động. Mỗi ngày sẽ có khoảng 24 chuyến, mỗi chuyến cách nhau 60 phút.

Phà biển xuất phát từ bến đò Tắc Suất ở thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP HCM đến bến Vũng Tàu ở gần trụ sở Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu tại địa chỉ phường 1, TP. Vũng Tàu.

Nội thất bên trong phà. Ảnh: Sở GTVT

Tuyến phà được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển du lịch, dịch vụ... đường sông và góp phần giảm áp lực giao thông đường bộ, tạo điều kiện cho huyện Cần Giờ kết nối thuận lợi với các tỉnh lân cận.

Thanh Hằng