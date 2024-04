Khai trương trường mầm non Phần Lan tại Hà Nội

Trường Mầm non Phần Lan FINE nằm tại quận Cầu Giấy, được thiết kế giúp trẻ có trải nghiệm cân bằng trong các lĩnh vực ngôn ngữ, toán, khoa học, nghệ thuật, sức khỏe...

Đây là cơ sở đầu tiên trong sự hợp tác giáo dục giữa hai đơn vị của Phần Lan và Việt Nam, đó là Tập đoàn giáo dục quốc tế Phần Lan (FINE - Finland International Education) và Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Phần Lan (FINE Việt Nam)

Đại sứ Phần Lan (thứ năm từ trái sang), đại diện FINE Phần Lan, FINE Việt Nam và các em nhỏ chụp ảnh tại sự kiện khai trương ngày 7/4. Ảnh: Công ty FINE Việt Nam

Tới dự lễ khai trương, ông Keijo Norvanto, Đại sứ Phần Lan cho biết, Phần Lan tiếp tục lập kỷ lục khi lần thứ bảy liên tiếp đứng đầu danh sách những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới (World Happiness Report) của Liên Hợp quốc mới công bố. Ông vui mừng khi nền giáo dục của Phần Lan liên tục được lan tỏa khắp thế giới, trong đó có Việt Nam.

Theo Tiến sĩ Johan Storgard, Tổng giám đốc của Tập đoàn giáo dục quốc tế Phần Lan, sự đầu tư hiệu quả nhất chính là sự đầu tư vào giáo dục mầm non. "Ở Phần Lan, chúng tôi luôn giáo dục trẻ em về niềm tin và chữ tín. Khi các con lớn lên với niềm tin vào bố mẹ, thầy cô, bạn bè, các con sẽ có sự tin tưởng với xã hội. Ngược lại, chính thế hệ trẻ sẽ tiếp tục tạo ra chữ tín trong mọi hoạt động của đời sống xã hội", ông nói.

Giáo dục mầm non Phần Lan khuyến khích và khơi gợi khả năng học hỏi toàn diện của trẻ thông qua các hoạt động vui chơi sáng tạo, thử nghiệm, quan sát, đặt câu hỏi, tương tác với các trẻ em khác và người lớn. Chương trình học được thiết kế nhằm đảm bảo trẻ nhỏ có được trải nghiệm cân bằng trong các lĩnh vực ngôn ngữ và kể chuyện, toán và khoa học, nghệ thuật và biểu diễn, sức khỏe, xã hội.

Tiết mục văn nghệ của cô trò FINE. Ảnh: Công ty FINE Việt Nam

Nền giáo dục quốc gia này cũng không đánh giá năng lực của học sinh, bởi quan điểm mỗi trẻ sẽ phù hợp với một phương pháp và mục tiêu riêng, giúp trẻ dễ dàng thích nghi từ môi trường mầm non lên tiểu học. Thời gian học mầm non cũng giúp trẻ tạo nền tảng cơ bản cho sự hứng thú học tập lâu dài sau này. Đại diện của FINE Việt Nam cho biết, hai bên đã nhất trí hợp tác phát triển nhiều lĩnh vực giáo dục hơn nữa ngoài giáo dục mầm non trong thời gian ba năm tới, như trao đổi học sinh phổ thông giữa hai nước, đào tạo nhân lực ngành sư phạm Việt Nam theo phương pháp giảng dạy Phần Lan, phát triển các chương trình đại học và cao đẳng nghề của Phần Lan dành cho Việt Nam...

Phu nhân đại sứ Keijo Norvanto, bà Teija Norvanto đọc truyện cho học sinh FINE. Ảnh: Công ty FINE Việt Nam

Sau lễ cắt băng khánh thành, Đại sứ Keijo Norvanto tặng trường FINE một bộ sách bao gồm những cuốn truyện trẻ em Phần Lan xuất bản bằng tiếng Việt. Phu nhân đại sứ đã đọc truyện cho các em nhỏ, lan tỏa văn hóa đọc tới trẻ em Việt Nam. Buổi lễ cũng có sự góp mặt của câu lạc bộ khiêu vũ của người khiếm thị Solar Dance Club. FINE Việt Nam mong muốn chia sẻ nỗ lực của những người bạn khiếm thị trong mục tiêu đưa bộ môn khiêu vũ của người khiếm thị trở thành một bộ môn thi đấu chính trong Thế vận hội Paralympics châu Á và thế giới.

Thế Đan