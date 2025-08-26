Khai trương trung tâm báo chí phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Trung tâm báo chí phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được khai trương chiều 26/8, tại tầng hầm B1 tòa nhà Quốc hội, đường Độc Lập, phường Ba Đình.

Hoạt động từ ngày 26/8 đến hết 2/9, Trung tâm sẽ là nơi tổ chức và điều hành các hoạt động báo chí liên quan đến Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), cung cấp thông tin cho báo chí.

Ngày thường, Trung tâm mở cửa từ 8h đến 17h; ngày sơ duyệt (27/8) từ 14h đến hết chương trình. Trong hai ngày tổng duyệt (29/8-30/8) và lễ kỷ niệm (1/9-2/9), Trung tâm mở cửa từ 18h cho đến hết chương trình.

Trung tâm báo chí phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh khai trương chiều 26/8, tại Hà Nội. Ảnh: Trọng Đạt

Đại lễ A80 có 1.390 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của 171 cơ quan báo chí trong nước và 150 phóng viên đến từ 50 cơ quan báo chí nước ngoài đăng ký tác nghiệp.

Thứ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cho biết đây là số lượng phóng viên và cơ quan báo chí đông nhất từ trước đến nay trong các trung tâm báo chí từng được thành lập. Trung tâm sẽ tạo mọi điều kiện cho phóng viên đưa tin về các hoạt động của Lễ kỷ niệm.

Trọng Đạt