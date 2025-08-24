Đoàn diễu binh đi trên đường phố Thủ đô

Buổi hợp luyện diễu binh diễu hành bắt đầu lúc 20h tại quảng trường Ba Đình. Tham dự có 16.300 quân nhân, hàng chục xe pháo, đặc chủng của Quân đội và Công an, cùng lực lượng Nga, Lào và Campuchia. Trong ảnh là các khối vũ trang di chuyển trên đường Hùng Vương sau khi diễu hành qua lễ đài. Ảnh: Giang Huy
Buổi hợp luyện diễu binh diễu hành bắt đầu lúc 20h tại quảng trường Ba Đình. Tham dự có 16.300 quân nhân, hàng chục xe pháo, đặc chủng của Quân đội và Công an, cùng lực lượng Nga, Lào và Campuchia. Trong ảnh là các khối vũ trang di chuyển trên đường Hùng Vương sau khi diễu hành qua lễ đài. Ảnh: Giang Huy
Pháo phản lực bắn loạt BM-21 và tổ hợp tên lửa Scud-B trên xe đặc chủng của Binh chủng Pháo binh rời đường Hùng Vương. Ảnh: Giang Huy
Pháo phản lực bắn loạt BM-21 và tổ hợp tên lửa Scud-B trên xe đặc chủng của Binh chủng Pháo binh rời đường Hùng Vương. Ảnh: Giang Huy
Người dân hò reo khi đoàn xe của quân đội và công an di chuyển đến ngã tư Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ. Đây là một trong những điểm cuối của hành trình, nơi nhiều người dân đợi từ sáng để được xem. Ảnh: Lưu Quý
Người dân hò reo khi đoàn xe của quân đội và công an di chuyển đến ngã tư Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ. Đây là một trong những điểm cuối của hành trình, nơi nhiều người dân đợi từ sáng để được xem. Ảnh: Lưu Quý
Người dân giơ tấm bảng "Đã quá Tổ quốc ơi" sau khi kết thúc buổi hợp luyện.
Theo kế hoạch, buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành cấp Nhà nước sẽ diễn ra tối 27/8 và tổng duyệt cấp Nhà nước sáng 30/8 trước khi diễn ra sự kiện chính thức vào ngày 2/9.
Người dân giơ tấm bảng "Đã quá Tổ quốc ơi" sau khi kết thúc buổi hợp luyện.
Theo kế hoạch, buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành cấp Nhà nước sẽ diễn ra tối 27/8 và tổng duyệt cấp Nhà nước sáng 30/8 trước khi diễn ra sự kiện chính thức vào ngày 2/9.
Nhóm phóng viên