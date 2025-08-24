Đoàn diễu binh đi trên đường phố Thủ đô

Người dân giơ tấm bảng "Đã quá Tổ quốc ơi" sau khi kết thúc buổi hợp luyện.

Theo kế hoạch, buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành cấp Nhà nước sẽ diễn ra tối 27/8 và tổng duyệt cấp Nhà nước sáng 30/8 trước khi diễn ra sự kiện chính thức vào ngày 2/9.