Nhà mạng dùng AI tối ưu vùng phủ sóng dịp Quốc khánh

Viettel sẽ dùng AI để dự đoán khu vực đông người, cứ 5 phút sẽ tự động điều chỉnh vùng phủ sóng để tối ưu chất lượng mạng.

Viettel Telecom cho biết đang triển khai chiến dịch trọng điểm để bảo đảm chất lượng mạng trong dịp Quốc khánh, đặc biệt tại Hà Nội, nơi được dự đoán đón hàng triệu người đổ về và nhiều sự kiện diễn ra cùng lúc.

Bên cạnh bổ sung 1.700 trạm phát sóng, một trong những giải pháp được nhà mạng áp dụng là sử dụng AI để dự báo khu vực đông người nhất và có phương án phủ sóng tối ưu.

Theo đó, dựa vào dữ liệu như lịch trình sự kiện, lượng vé máy bay, phòng khách sạn, bài viết, lượt yêu thích trên mạng xã hội..., mô hình AI sẽ dự đoán vị trí, thời điểm đông người nhất cùng hành vi di chuyển. "Từ đó, tài nguyên mạng lưới sẽ được đảm bảo hợp lý", nhà mạng khẳng định.

Kỹ thuật viên nhà mạng đang lắp đặt thiết bị mạng. Ảnh: VT

Ngoài ra, hệ thống X-Optimization (XO) khi kết hợp cùng AI có thể tối ưu chất lượng mạng theo hành vi khách hàng. Theo lý giải của nhà mạng, hệ thống sẽ liên tục quan sát mạng lưới và tự động thực hiện các tinh chỉnh "gần như trong thời gian thực".

Cứ 5 phút, AI sẽ tự động điều chỉnh vùng phủ sóng, hướng sóng đến đúng nơi có người dùng, giảm nhiễu cho các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, khi các trạm phát sóng có dấu hiệu quá tải, hệ thống sẽ lập tức điều hướng bớt người dùng sang các trạm bên cạnh còn "rảnh rỗi".

"Với một hệ thống phức tạp gồm hàng nghìn điểm phát sóng, việc điều chỉnh thủ công bằng sức người là không thể. AI, thông qua nền tảng XO, là nguồn lực thông minh đảm bảo hạ tầng hoạt động hài hòa", đại diện nhà mạng nói.

Hệ thống cũng được thiết kế để tự động ưu tiên, thậm chí chủ động "hút" những người dùng có nhu cầu dữ liệu cao nhất sang mạng 5G khi có sẵn, giảm tải cho 4G. Cách này có thể giúp mọi người, sử dụng thiết bị 4G hay 5G, đều có trải nghiệm tốt hơn.

Viettel dẫn một dự báo rằng sẽ có khoảng 2,9 triệu người đổ về khu vực diễu binh, diễu hành, trong đó khoảng 900.000 người di chuyển từ các tỉnh thành khác đến. So với ngày thường, nhu cầu của người dùng sẽ tăng mạnh ở việc livestream, gọi video, đăng ảnh, video chất lượng cao. Điều này khiến mỗi chiếc smartphone trở thành một "đài truyền hình di động", tạo áp lực lên mạng lưới.

Để đảm bảo hạ tầng thông suốt, nhà mạng bổ sung 1.700 trạm phát sóng, trong đó 1.200 trạm nhỏ 5G (smallcell 5G) lần đầu tiên được triển khai, dự kiến lắp tại các địa điểm tập trung đông người. Ngoài ra, họ sẽ thêm 500 trạm 5G mới, 700 trạm 4G tạm thời, 25 xe phát sóng cơ động. Quy mô triển khai các giải pháp kỹ thuật được đánh giá gấp 12 lần so với cùng kỳ sự kiện 2/9 năm ngoái.

Ngoài Viettel, VNPT cũng tăng cường năng lực mạng di động VinaPhone tại 10 khu vực trọng điểm ở Hà Nội. Theo đó, ngoài 5.500 trạm phát sóng di động 3G/4G/5G trên địa bàn các phường diễn ra sự kiện tại Hà Nội, nhà mạng cũng sẽ phát sóng bổ sung 1.100 cell 4G, phát sóng lưu động 3G/4G/5G tại 106 điểm; tăng cường phát sóng indoor.

Lưu Quý