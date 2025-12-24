Khai trương Sheraton Vinh

Nghệ AnSheraton Hotels & Resorts, thương hiệu thuộc Marriott Bonvoy, khai trương khách sạn Sheraton Vinh với nhiều tiện ích 5 sao, ngày 24/12.

Đây là khách sạn mang thương hiệu quốc tế đầu tiên tại tỉnh Nghệ An. Với vị trí trung tâm, Sheraton Vinh cho phép kết nối nhanh chóng đến các điểm tham quan nổi bật như phố đi bộ, quảng trường Hồ Chí Minh và bãi biển Cửa Lò. Khách sạn cách sân bay quốc tế Vinh chỉ 7,5 km, phù hợp cho cả khách công tác và du lịch.

Đại diện Sheraton, Marriott Bonvoy và Vinpearl cắt băng khai trương. Ảnh: Sheraton Hotels & Resorts

Đại diện đơn vị vận hành cho biết, đây là khách sạn Sheraton đầu tiên tại Việt Nam áp dụng ngôn ngữ thiết kế đặc trưng mới của thương hiệu, thông qua các không gian mang tính cộng đồng. Ngay khi bước vào sảnh chờ thiết kế mở, du khách sẽ cảm nhận được không gian ấm áp và hiện đại, khơi gợi cảm hứng để gặp gỡ, làm việc hoặc thư giãn. Khu vực bàn dài (Community Table) tích hợp hệ thống chiếu sáng và các cổng sạc tiện lợi đáp ứng nhu cầu kết nối linh hoạt. Các phòng nhỏ cách âm (Booths) mang đến không gian riêng tư cho trao đổi công việc hay trò chuyện với người thân.

Không gian phòng ngủ tại Sheraton Vinh. Ảnh: Sheraton Hotels & Resorts

Hệ thống lưu trú của Sheraton Vinh gồm 340 phòng nghỉ, suite và căn hộ được thiết kế hiện đại, chú trọng sự thoải mái và tiện nghi cho cả lưu trú ngắn ngày lẫn dài ngày. Mỗi không gian đều được trang bị giường ngủ tiêu chuẩn của thương hiệu cùng phòng tắm có vòi sen mưa. Các căn hộ từ một đến ba phòng ngủ là lựa chọn phù hợp cho gia đình, khách công tác dài hạn với bếp riêng, máy giặt sấy tích hợp.

Sheraton Vinh còn có hệ thống nhà hàng và quầy bar phong phú. Trong đó, nhà hàng Daily Social phục vụ thực đơn kết hợp giữa ẩm thực quốc tế và hương vị địa phương. Tại &More by Sheraton, du khách dễ dàng chuyển từ nhịp sống năng động sang buổi tối thư giãn với các lựa chọn ẩm thực linh hoạt. Nhà hàng Pháp Mare e Terra trên tầng 36 mang đến không gian ẩm thực tinh tế với bếp mở trung tâm. Trên tầng cao nhất của khách sạn, Cielo Rooftop Bar là điểm đến lý tưởng để ngắm hoàng hôn và thưởng thức đồ uống.

Không gian nhà hàng Daily Social tại tầng 7 của khách sạn. Ảnh: Sheraton Hotels & Resorts

Với tổng diện tích 1.385 m2 dành cho hội họp, Sheraton Vinh đáp ứng đa dạng nhu cầu từ hội nghị doanh nghiệp đến tiệc cưới và gala quy mô lớn. Ballroom rộng 1.121 m2 cùng hệ thống phòng họp linh hoạt trang bị công nghệ âm thanh - ánh sáng hiện đại mang đến giải pháp trọn gói cho các sự kiện quy mô.

Ngoài ra, du khách có thể thư giãn tại hồ bơi trong nhà, Sheraton Fitness Center và Sheraton Spa với 7 phòng trị liệu cùng các dịch vụ chăm sóc toàn diện.

Ông Trương Duy Tân, quản lý Sheraton Vinh chia sẻ khách sạn hướng tới trở thành lựa chọn ưu tiên của du khách khi tìm kiếm một không gian lưu trú kết hợp làm việc, kết nối hiệu quả tại Vinh.

Hồ bơi trong nhà tại Sheraton Vinh. Ảnh: Sheraton Hotels & Resorts

Ông Duke Nam, Phó chủ tịch Khu vực Hàn Quốc, Việt Nam và Philippines của Marriott International kỳ vọng Sheraton Vinh sẽ mở ra một kỷ nguyên lưu trú và nghỉ dưỡng cao cấp ấn tượng.

Ngoài ra, sự hợp tác giữa Tập đoàn Marriott International và Vinpearl giúp Sheraton Vinh trở thành khách sạn 5 sao mang thương hiệu quốc tế đầu tiên tại tỉnh Nghệ An. "Với kết hợp giữa chuẩn mực thương hiệu toàn cầu và sự am hiểu địa phương, Sheraton Vinh thiết lập một chuẩn mực mới cho trải nghiệm lưu trú, hội họp ngay tại trung tâm Nghệ An", ông Duka Nam nói.

Vinpearl là thương hiệu du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí hàng đầu Việt Nam, hiện vận hành 60 cơ sở tại 20 tỉnh, thành, bao gồm hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao, khu vui chơi giải trí VinWonders, sân golf và trung tâm hội nghị. Trải qua 22 năm phát triển, Vinpearl sở hữu danh mục gồm 35 khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao với hơn 19.000 phòng, 15 VinWonders, 6 sân golf cùng các tổ hợp dịch vụ tích hợp. Với các điểm đến tiêu biểu như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng - Nam Hội An, Hạ Long, Hải Phòng..., Vinpearl không ngừng kiến tạo những trải nghiệm du lịch chất lượng cao, góp phần nâng tầm du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Sheraton Hotels & Resorts sở hữu hơn 430 khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Là thương hiệu mang tính toàn cầu nhất trong hệ thống các thương hiệu khách sạn cao cấp của Marriott Bonvoy, Sheraton giữ vai trò biểu tượng trung tâm của hàng trăm cộng đồng trên toàn thế giới, kế thừa di sản phong phú của tập đoàn. Thương hiệu Sheraton hiện triển khai giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ trên quy mô lớn, kiến tạo trải nghiệm cộng đồng đặc trưng dành cho thế hệ du khách mới cũng như cư dân địa phương. Tầm nhìn mới của Sheraton mang đến thiết kế trực quan, trải nghiệm công nghệ tiên tiến, đồng thời nâng cấp toàn diện từ không gian sinh hoạt chung, F&B đến không gian hội họp, đáp ứng linh hoạt nhu cầu đa dạng của khách lưu trú hiện đại.

Marriott Bonvoy là chương trình du lịch thuộc Marriott International, quy tụ hơn 30 thương hiệu khách sạn và 10.000 điểm đến trên toàn thế giới, mang đến những trải nghiệm lưu trú cao cấp tại những địa điểm đáng nhớ nhất. Chương trình du lịch từng đạt nhiều giải thưởng danh giá, giúp hội viên tiếp cận những hành trình truyền cảm hứng và mở ra góc nhìn mới.

Thanh Thư