Khai trương Mercedes-Benz An Du Nha Trang đạt tiêu chuẩn MAR20x

Mercedes-Benz An Du Nha Trang có tổng diện tích 3.650 m2, đạt tiêu chuẩn MAR20x, đi vào hoạt động hôm 10/4.

Trung tâm bán hàng và dịch vụ Mercedes-Benz An Du Nha Trang đặt tại Vòng xoay cầu Bình Tân, đường Tôn Đức Thắng, khu dân cư Hòn Rớ 1, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo đại diện An Du, điểm nổi bật của cơ sở mới tại Nha Trang là đạt chuẩn nhận diện MAR20x với diện mạo và cách bố trí mới, hệ thống công nghệ số nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Mercedes-Benz An Du Nha Trang chính thức đi vào hoạt động từ 10/4.

Tại showroom mới ở Nha Trang được trang bị màn hình kích thước 198 inch, giúp truyền tải thông tin trực quan đến khách hàng. Khu vực trưng bày xe rộng 1.043 m2, đa dạng các danh mục sản phẩm như dòng xe điện EQE, xe thể thao hiệu năng cao AMG, xe siêu sang Mercedes-Maybach... Trung tâm dịch vụ hậu mãi rộng 1.380 m2 bao gồm 14 khoang sửa chữa và khu đồng sơn theo đạt tiêu chuẩn Mercedes Benz. Đại diện trung tâm cho biết, công suất phục vụ của xưởng là 30 lượt xe mỗi ngày.

"Mercedes-Benz An Du Nha Trang sẽ là một lựa chọn tốt cho những khách hàng đang tìm kiếm một trải nghiệm mua sắm xe hơi đẳng cấp và sang trọng", đại diện An Du cho biết.

Đại diện Mercedes-Benz Việt Nam (bên trái) và Mercedes-Benz An Du.

Theo doanh nghiệp này, trong 29 năm qua, An Du đã khẳng định uy tín với hàng loạt giải thưởng danh giá do Mercedes-Benz Việt Nam và các tổ chức trong và ngoài nước trao tặng, cùng sự tin tưởng, đồng hành của hàng nghìn khách hàng trên khắp Việt Nam. Kể từ năm 2004, các showroom bán hàng và trung tâm dịch vụ hậu mãi ủy quyền bởi Mercedes-Benz Việt Nam đã được khởi công xây dựng và đưa vào hoạt động. Đây được xem là cột mốc vững chắc đầu tiên trên chặng đường mở rộng hệ thống An Du trên toàn quốc.

Tính đến thời điểm này An Du Group đã phát triển được 5 chi nhánh tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng và Nha Trang. Các showroom và trung tâm dịch vụ hậu mãi ủy quyền thuộc hệ thống An Du đều được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn của Mercedes-Benz toàn cầu.

"Không chỉ mở rộng phát triển, An Du tập trung mang đến những trải nghiệm sang trọng cho khách hàng và sự thay đổi cấp tiến với chi nhánh tại Nha Trang đã thể hiện rõ rệt tinh thần này", đại diện An Du cho biết.

Hội An

Ảnh: An Du