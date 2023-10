Khai trương khách sạn tiêu chuẩn 5 sao có sân 3D-Golf trong nhà

Khánh HòaBest Western Premier Marvella Nha Trang khai trương ngày 26/9 tại 102B Trần Phú, TP Nha Trang, giới thiệu tới du khách nhiều dịch vụ giải trí trong nhà và câu lạc bộ trẻ em.

Buổi lễ khai trương có sự tham dự của đại diện Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Xúc tiến du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, các sở ban ngành địa phương, nhà thầu thi công và hơn 100 đại diện đối tác trong và ngoài nước.

Ban lãnh đạo khách sạn cắt băng khánh thành BWP Marvella Nha Trang. Ảnh: BWP Marvella Nha Trang

Tọa lạc trên đường Trần Phú - nhìn thẳng ra vịnh Nha Trang, Best Western Premier (BWP) Marvella Nha Trang có 2 nhà hàng và 3 quầy bar. Mỗi nhà hàng đều có không gian và phong cách ẩm thực riêng biệt, gồm quán cà phê mở cửa cả ngày, nhà hàng buffet, quầy bar bên hồ bơi, sky bar tầng 32.

Với tổng 335 phòng nghỉ và suite cao cấp, khách sạn được thiết kế cung cấp đầy đủ nội thất, tiện nghi cho các nhu cầu giải trí và làm việc. Nội thất được lấy cảm hứng từ phong cách Art Deco mang nét sang trọng, vẫn giữ chất hiện đại, tạo cảm giác cổ điển pha chút mới lạ. Ngoài ra, tất cả phòng đều có ban công hướng biển.

BWP Marvella Nha Trang có tất cả 13 loại phòng với diện tích từ 31 m2 đến 68 m2, đáp ứng đa dạng yêu cầu của khách hàng. 100% phòng nghỉ tại đây có ban công và tầm nhìn ra biển. Ngoài ra, khách sạn còn sở hữu hồ bơi tràn bờ trên tầng thượng, khu vui chơi 3D-Golf trong nhà, bãi đỗ ôtô miễn phí, máy pha nước cam nguyên chất, Trầm Spa mang đậm chất Á Đông.

Khách sạn tọa lạc trên đường Trần Phú, nhìn thẳng ra vịnh Nha Trang. Ảnh: BWP Marvella Nha Trang

Đến đây, du khách còn có cơ hội trải nghiệm ẩm thực đa phong cách được chọn lọc kỹ lưỡng. Điểm nhấn là buffet tại nhà hàng Marvellous, ẩm thực fusion (kết hợp) tại Nón Lá, nhâm nhi cà phê tại Lobby Lounge hay cocktail từ bar cao nhất Nha Trang - Sky 32 Bar.

Phòng hội nghị Grand Ballroom tại BWP Marvella Nha Trang có diện tích hơn 270 m2 cùng thiết kế linh hoạt, không gian đáp ứng đến 220 khách. Bên cạnh đó, không gian sự kiện được trang bị các thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng internet tốc độ cao. Tiếp đến là phòng họp boardroom sở hữu kỹ thuật tiên tiến, dành cho những buổi họp đến 12 khách tham dự, đặc biệt là ban lãnh đạo cấp cao và những buổi hội thảo chiến lược quan trọng.

Ông Lâm Dương An, Tổng Giám đốc Điều hành BWP Marvella Nha Trang cho biết, thông qua sự kiện khai trương, khách sạn cam kết duy trì các tiêu chuẩn nghỉ dưỡng theo chuẩn mực quốc tế. "Với mục tiêu dẫn đầu xu hướng phát triển du lịch bền vững, cùng sứ mệnh chăm sóc con người, Best Western Premier Marvella Nha Trang quyết tâm ghi dấu ấn mạnh mẽ hơn trong thời gian tới".

Best Western Premier Marvella Nha Trang thuộc Tập đoàn Best Western Hotels & Resorts - chuyên quản lý khách sạn, resort tại Mỹ. Với hơn 70 năm trong ngành, hơn 4.000 khách sạn và khu lưu trú trên 100 quốc gia, Best Western là một trong những tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới. Trong đó, Best Western Premier là dòng thương hiệu cao cấp tiêu chuẩn 5 sao tại đây.

Thanh Thư