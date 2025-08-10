Khai trương hai công trình kỷ lục tại đô thị T&T City Millennia

Hai công trình trong đô thị T&T City Millennia được tổ chức Kỷ lục Việt Nam vinh danh, tại đêm đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới”.

Tối 9/8, tại trung tâm khu đô thị T&T City Millennia (xã Cần Giuộc), Tập đoàn T&T Group phối hợp Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tây Ninh tổ chức đại nhạc hội "Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới". Tại sự kiện này, T&T Group chính thức khai trương hai công trình điểm nhấn của đại đô thị T&T City Millennia là tuyến phố đi bộ Millennia Journey và Dòng sông Ánh sáng. Đây là hai hạng mục được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác nhận kỷ lục quốc gia.

Tuyến phố đi bộ Millennia Journey tại dự án. Ảnh: T&T Group

Đại nhạc hội này thu hút sự hàng chục nghìn khán giả tham gia. Sự kiện là một "bữa tiệc" văn hóa, giải trí quy mô lớn bậc nhất miền Nam, mang ý nghĩa tri ân, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, Millennia Journey – Hành trình thiên niên kỷ là tuyến phố đi bộ trong khuôn viên khu đô thị, có các trạm dừng trải nghiệm đa dạng chủ đề nhất, lấy cảm hứng từ hải trình khám phá phương Đông của Marco Polo. Light River – Dòng sông Ánh sáng xác lập kỷ lục là tuyến đường thủy trong khuôn viên khu đô thị tích hợp hệ thống phun sương và công nghệ trình chiếu âm thanh, ánh sáng dài nhất.

Tuyến phố đi bộ Millennia Journey gồm 8 trạm chủ đề. Ảnh: T&T Group

Tuyến phố đi bộ Millennia Journey được thiết kế lấy cảm hứng từ bản đồ về di sản nhân loại, nhằm tái hiện hành trình khám phá phương Đông của nhà thám hiểm vĩ đại Marco Polo vào thế kỷ XIII. Đây là một hành trình bắt đầu từ hình ảnh con thuyền của Marco Polo chuẩn bị rẽ sóng ra khơi, mở ra hành trình tìm đến phương Đông đã được lưu danh trong sử sách. Tiếp đó, trạm Địa Trung Hải hiện lên với giấc mộng Ba Tư trên thảm bay và chiếc đèn thần Hologram bí ẩn.

Trạm Con đường Tơ lụa tái hiện hoạt động giao thương kinh tế, văn hóa của những thương lái Á-Âu cổ xưa. Trạm Myanmar – Tây Tạng thanh tịnh trong ánh sáng Phạn cổ với những vòng kinh luân. Trong khi đó, trạm Đông Nam Á – Việt Nam mở ra không gian quen thuộc với hơi thở sông nước, miệt vườn miền Nam. Trạm cuối cùng là Mảnh đất Chín Rồng, bừng sáng với nghệ thuật trình diễn ánh sáng kết hợp công nghệ cao.

Dòng sông Ánh sáng tại T&T City Millennia được lấy cảm hứng từ dòng sông Venice. Ảnh: T&T Group

Đại diện T&T Group cho biết, lấy ý tưởng từ dòng Venice mộng mơ, Dòng sông Ánh sáng trong lòng thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia tạo dựng một không gian cảnh quan kỳ ảo với điểm nhấn là sự kết hợp giữa hệ thống phun sương, laser kết hợp biểu diễn nghệ thuật và âm nhạc chưa từng xuất hiện tại Việt Nam.

"Với hệ thống phun sương được lắp đặt dọc hai bên bờ, cùng dàn laser hiện đại, khi vận hành, Dòng sông Ánh sáng dài gần 2 km mang đến trải nghiệm dòng chảy đặc biệt của nghệ thuật, ánh sáng và cảm xúc", đại diện T&T Group nói. "Ngồi trên thuyền, du khách như lạc vào một miền cổ tích huyền ảo với hơi sương mát lạnh bồng bềnh xung quanh".

Tác phẩm viết "Kịch bản Dòng sông Ánh sáng" và tác phẩm kiến trúc "Không gian Dòng sông Ánh sáng" cũng được chứng nhận đăng ký công bố sáng tạo của Hiệp hội Sáng tạo và bản quyền tác giả Việt Nam. Tác phẩm viết có ba chương: Đất anh hùng - Miền di sản; Sông ánh sáng - Sắc tinh hoa và Thắp di sản - Sáng kỷ nguyên.

Tại đại nhạc hội T&T City Millennia, khán giả được chiêm ngưỡng màn trình diễn 1.000 drone show, pháo hoa nghệ thuật cùng các tiết mục dàn dựng công phu. Các nghệ sĩ tham gia gồm Chi Pu, Issac, Erik, Quân AP, Uyên Linh, Đức Tuấn, (S)TRONG Trọng Hiếu, Hà Nhi, Tiêu Minh Phụng, DJ Mie...

