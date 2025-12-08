Khai trương cửa khẩu quốc tế Tân Nam nối Tây Ninh - Prey Veng

Cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Tây Ninh) - Meun Chey (Prey Veng, Campuchia) vận hành sau gần một năm xây dựng, mở thêm trục giao thương mới giữa hai nước.

Sáng 8/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đồng chủ trì lễ khai trương cửa khẩu mới. Dự án Cửa khẩu quốc tế Tân Nam khởi công cuối năm ngoái, tổng kinh phí hơn 270 tỷ đồng, gồm 5 hạng mục chính: Quốc môn, trạm kiểm soát liên hợp, quảng trường - sân nghi lễ, trạm kiểm soát biên phòng, đường trục chính và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khai trương cửa khẩu Tân Nam. Ảnh: Hoàng Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng cho rằng Tân Nam - Meun Chey sẽ trở thành hình mẫu cửa khẩu quốc tế hiện đại, đi đầu trong chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu kiểm soát biên giới, thương mại và du lịch giữa hai nước. Công trình được kỳ vọng góp phần xây dựng vùng biên giới thành "vành đai an ninh - nhịp cầu hữu nghị - động lực tăng trưởng - điểm tựa lòng dân".

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các bộ, ngành và địa phương hai bên tăng cường phối hợp quản lý biên giới, bảo đảm an ninh - trật tự, đấu tranh tội phạm xuyên biên giới; đồng thời đơn giản hóa thủ tục, số hóa quy trình thông quan, xây dựng cửa khẩu thông minh nhằm giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Cửa khẩu quốc tế Tân Nam. Ảnh: Hoàng Nam

Ông cũng yêu cầu Tây Ninh sớm hoàn thiện quy hoạch hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng điện quanh khu vực cửa khẩu; tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước đầu tư logistics, kho bãi, trung tâm thương mại biên giới; nghiên cứu chính sách ưu đãi để thúc đẩy xuất nhập khẩu. Doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng được đề nghị chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác mới.

Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet cũng cắt băng khánh thành cầu Hữu nghị Tân Nam - Meun Chey kết nối hai bờ biên giới.

Tây Ninh hiện có hơn 368 km biên giới tiếp giáp Campuchia, với 4 cửa khẩu quốc tế gồm Mộc Bài, Xa Mát, Tân Nam và Bình Hiệp, cùng hệ thống cửa khẩu chính, phụ và 3 khu kinh tế cửa khẩu đóng vai trò quan trọng trong giao thương vùng biên.

Cửa khẩu Tân Nam nằm trong đoạn cột mốc 131-132, được phê duyệt là cửa khẩu phụ năm 2009, đến năm 2017 trở thành cửa khẩu quốc tế.

Hoàng Nam