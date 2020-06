Khai trương công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam

Vinpearl khai trương công viên chủ đề VinWonders Phú Quốc giai đoạn một, diện tích 27ha, có 6 phân khu, hơn 100 trò chơi.

Đại diện Vinpearl cho biết, VinWonders Phú Quốc được Hội kỷ lục gia ghi nhận là Công viên Chủ đề lớn nhất Việt Nam. Trong công viên khai trương ngày 1/6 có 6 phân khu gồm: Đại lộ châu Âu, Thế giới diệu kỳ, Khu làng bí mật, Cung điện hải vương, Thế giới lốc xoáy và Thế giới phiêu lưu. Các chủ đề được xây dựng dựa trên 12 câu chuyện lấy cảm hứng từ các nền văn minh của tinh hoa nhân loại.

Toàn cảnh công viên VinWonders Phú Quốc.

Phân khu Thế giới diệu kỳ hiện thực hóa từ ý tưởng chuyện cổ tích với những nhân vật như: Cô bé Alice, Công chúa Ba Tư, Aladdin, Thần đèn, nàng Bạch Tuyết, Thạch Sanh được tạo hình diện mạo mới mẻ, thể hiện dấu ấn Việt Nam giao thoa với văn hóa thế giới.

Phân khu Đại lộ châu Âu hấp dẫn du khách với khung cảnh xa hoa, cổ kính của kiến trúc châu Âu trung cổ. Nơi đây sẽ là sân khấu thực cảnh của show diễn nghệ thuật "The Once" do đạo diễn Quantum - nhà tổ chức nghệ thuật hàng đầu thế giới dàn dựng.

Du khách thăm quan VinWonders Phú Quốc.

Khu làng bí mật xây dựng theo lối kiến trúc Scandinavian của Bắc Âu. Tại đây có nhiều trò chơi thử thách như: Ngôi làng chiến binh "Viking"; Thần sấm xuyên rừng, vượt sông bằng đường trượt Zipline...

Phân khu Thế giới lốc xoáy mở cánh cửa đến với khu phong cách Hawaii, có hơn 40 trò chơi nước và đường trượt có vòng xoáy dài 175m lần đầu xuất hiện tại Viện Nam...

Phân khu Thế giới phiêu lưu là địa điểm những tín đồ cảm giác mạnh nên đến thăm để trải nghiệm tàu lượn tốc độ 110km/h.

Du khách đến với VinWonders Phú Quốc còn được tham gia nhiều lễ hội, các hoạt động biểu diễn theo chủ đề "Khúc ca lao động", "Bài ca chào mừng của những người bạn VinWonders" hay "Vũ điệu cuồng say", "Vũ khúc hân hoan của tộc người Viking", "Khúc chiến ca Maya"...

Khu vui chơi dành cho giới trẻ tại VinWonders Phú Quốc.

Đại diện Vinpearl hy vọng sự kiện khai trương VinWonders Phú Quốc góp phần kích cầu du lịch nội địa trong giai đoạn hồi phục sau đại dịch Covid-19 và có thêm địa điểm vui chơi mới cho du khách.

Thời gian tới, VinWonders Phú Quốc tiếp tục hoàn thiện giai đoạn 2 với hạng mục Cung điện Hải vương, là một trong năm thủy cung lớn nhất thế giới, diện tích 15.000m2, có hàng nghìn loài sinh vật biển.

