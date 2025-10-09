Khai trương cơ sở cấp cứu ngoại viện tiêu chuẩn quốc tế

An GiangCơ sở Cấp cứu Ngoại viện Phú Quốc do Bộ Y tế chủ trì và Vingroup tài trợ, mục tiêu rút ngắn "thời gian vàng" cứu người, đồng thời nâng cao năng lực y tế quốc gia.

Ngày 9/10, Bộ Y tế, UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn Vingroup ra mắt Cơ sở Cấp cứu Ngoại viện chuẩn quốc tế tại đảo Phú Quốc. Công trình nằm trong Đề án Cấp cứu Ngoại viện quốc gia giai đoạn 2025 - 2030, nhằm hướng tới xây dựng mạng lưới cấp cứu ngoại viện hiện đại. Sự kiện không chỉ góp phần nâng cao năng lực y tế quốc gia mà còn chuẩn bị cho các sự kiện quốc tế lớn như APEC 2027.

Vingroup bàn giao 8 xe cứu thương và trang thiết bị y tế hiện đại cho Cơ sở Cấp cứu ngoại viện Phú Quốc. Ảnh: Vingroup

Trong khuôn khổ lễ ra mắt, Vingroup đã bàn giao 8 xe cứu thương và trang thiết bị y tế hiện đại cho Cơ sở Cấp cứu ngoại viện Phú Quốc. Mỗi xe đều trang bị máy thở, máy sốc điện tích hợp monitor, siêu âm xách tay FAST exam, điện tim 12 đạo trình kết nối từ xa, bộ đặt nội khí quản có camera, nẹp cố định chấn thương và nhiều dụng cụ cấp cứu chuyên dụng khác.

Toàn bộ thiết bị được thiết kế và trang bị theo tiêu chuẩn quốc tế EN 1789:2020, khuyến cáo của WHO và Hiệp hội Tim mạch Mỹ, đồng thời tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Y tế Việt Nam. Hệ thống xe cứu thương được thiết kế nhỏ gọn, chống nước, chống bụi, chịu rung lắc tốt, phù hợp điều kiện địa hình và khí hậu đặc thù của khu vực biển đảo.

Về nhân sự, cơ sở quy tụ hơn 40 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và lái xe cứu thương được đào tạo chuyên sâu theo chuẩn quốc tế, bao gồm: hồi sinh tim phổi, xử trí đa chấn thương, cấp cứu trên biển và vận chuyển hồi sức nâng cao... sẵn sàng lên đường mọi lúc mọi nơi.

Mục tiêu đặt ra là tiếp cận hiện trường chỉ trong 8 phút ngay sau khi nhận được yêu cầu. Số hotline 115 sẽ được kích hoạt và đưa vào hoạt động tại Phú Quốc từ ngày 10/10. Sau khi nhận yêu cầu, nhân viên điều phối sẽ chủ động điều xe cấp cứu gần nhất từ ba trạm vệ tinh tại các khu vực trọng điểm Dương Đông, An Thới, Gành Dầu để nhanh chóng tiếp cận hiện trường, xử trí kịp thời trong "thời gian vàng" nhằm gia tăng cơ hội sống sót cho người bệnh.

Ngoài ra, dự án cũng sẽ triển khai chương trình đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng, trang bị kỹ năng thiết yếu cho nhân viên y tế, giáo viên, lực lượng vũ trang, nhân viên khách sạn và resort, hình thành mạng lưới hỗ trợ khẩn cấp rộng khắp, nâng cao an toàn y tế cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Ảnh: Vingroup

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết việc ra mắt Cơ sở Cấp cứu Ngoại viện Đặc khu Phú Quốc là bước tiến trong hoàn thiện mạng lưới cấp cứu hiện đại, chuyên nghiệp. Sự kiện cho thấy nỗ lực của địa phương, Bộ Y tế và Tập đoàn Vingroup trong việc nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời cho người dân

PGS.TS.BS Trần Quang Hiền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Vingroup

Về phía Sở Y tế, PGS.TS.BS Trần Quang Hiền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, Cơ sở Cấp cứu Ngoại viện Phú Quốc là dấu mốc đặc biệt ý nghĩa đối với người dân đảo Ngọc. Từ nay, bà con và du khách có thể yên tâm rằng khi sự cố xảy ra, người dân sẽ được bảo vệ và cấp cứu kịp thời. "Đây không chỉ là bước tiến về y tế, mà còn là sự lan tỏa của niềm tin, sự an tâm về chất lượng y tế Việt Nam trong cộng đồng địa phương", PGS Trần Quang Hiền nói.

Phú Quốc là một trong sáu địa phương đầu tiên được lựa chọn thí điểm mô hình cấp cứu ngoại viện. Với diện tích hơn 589 km2, dân cư phân tán, khoảng cách giữa các cơ sở y tế xa, trong khi mỗi năm đón hơn 5 - 7 triệu lượt khách, Phú Quốc từ lâu phải đối mặt với "bài toán sinh tử" do thiếu hệ thống cấp cứu chuyên nghiệp và kịp thời.

TS.BS Phùng Nam Lâm - Phó Tổng Giám đốc chuyên môn kiêm Trưởng tiểu ban Hồi sức cấp cứu Hệ thống Y tế Vinmec. Ảnh: Vingroup

TS.BS Phùng Nam Lâm - Phó Tổng Giám đốc chuyên môn kiêm Trưởng tiểu ban Hồi sức cấp cứu Hệ thống Y tế Vinmec tin rằng, với sự đầu tư bài bản và mô hình vận hành hiện đại, hệ thống sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng và tạo nền tảng vững chắc cho y tế ứng phó hiệu quả với các tình huống khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh.

Nguyễn Phượng