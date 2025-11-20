Khai trương căn hộ mẫu Newtown Diamond tại Đà Nẵng

Sự kiện khai trương căn hộ mẫu Newtown Diamond ngày 15/11 tại khách sạn Sheraton Grand Danang, giúp khách tham dự trải nghiệm trực tiếp không gian sống và tầm nhìn dự án hướng tới.

Chương trình thu hút nhiều khách hàng và nhà đầu tư, xoay quanh chủ đề "Beyond The Sky". Đại diện đơn vị phát triển cho biết căn hộ mẫu được trưng bày nhằm giúp người quan tâm hình dung rõ hơn về tiêu chuẩn không gian, thay vì chỉ qua bản vẽ.

Căn hộ mẫu Newtown Diamond với thiết kế không gian được rộng mở tối đa để đón ánh sáng và gió biển. Ảnh: CĐT

Từ ban công và các phòng chức năng, khách tham quan có thể quan sát biển Mỹ Khê, bãi biển từng được nhiều tạp chí quốc tế vinh danh nhờ dải cát trắng và mặt nước thoáng rộng. Trong tầm nhìn cũng xuất hiện Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa - khu nghỉ dưỡng được xếp hạng trong nhóm khách sạn 5 sao hàng đầu Việt Nam.

Khách hàng trải nghiệm ngắm biển Mỹ Khê và sân gôn quốc tế ngay từ phòng khách, phòng ăn và phòng ngủ của căn hộ Newtown Diamond. Ảnh: CĐT

Một hướng nhìn khác bao quát sân golf 36 hố Legend Danang Golf Resort- top 100 sân golf hàng đầu thế giới do Golf Digest bình chọn. Không gian xanh trải dài tạo cảm giác thông thoáng, phù hợp những gia đình tìm nơi ở kết hợp nghỉ dưỡng.

Ngoài ra, dòng sông Cổ Cò chảy qua khu vực cũng góp phần định hình cảnh quan, mang lại điểm nhấn tự nhiên cho dự án.

Tầm nhìn từ phòng ngủ căn hộ. Ảnh: CĐT

Tại sự kiện, khách mời được theo dõi những màn trình diễn nghệ thuật lấy cảm hứng từ hình ảnh ba tòa tháp Ruby, Sapphire và Diamond của dự án, kết hợp âm thanh, ánh sáng và đèn LED.

Đơn vị tổ chức cũng giới thiệu các chính sách bán hàng mới và thông tin liên quan đến khả năng khai thác cho thuê tại khu vực ven biển Đà Nẵng. Một số phần quà được trao cho khách tham dự.

Màn trình diễn LED "Dinh thự tầng không" tại sự kiện. Ảnh: CĐT

Newtown Diamond tọa lạc trên trục đường Trường Sa, nơi tập trung các resort 5 sao quốc tế. Với lượng du khách nội địa và quốc tế đổ về, khu vực này được đánh giá thuận lợi cho cả nhu cầu lưu trú lẫn đầu tư dài hạn. Dự án phát triển hệ thống tiện ích nội khu theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng gồm bể bơi, phòng gym, khu vui chơi, nhà hàng... cùng lợi thế liền kề sân golf và resort lân cận.

Đại diện chủ đầu tư kỳ vọng việc công bố căn hộ mẫu sẽ giúp khách hàng có cơ sở đánh giá trực quan hơn về thiết kế, chất lượng hoàn thiện và môi trường sống. Sự kiện được xem là bước tiến mới theo trong quá trình đưa dự án ra thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng của chủ đầu tư.

Song Anh