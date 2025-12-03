Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 7 km, Phiêng Lơi tọa lạc bên dòng Nậm Rốm thơ mộng, được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi hùng vĩ và cánh đồng lúa nước trù phú. Điểm nhấn của bản là quần thể kiến trúc nhà sàn truyền thống của người Thái đen với mái ngói âm dương và những chi tiết trang trí "khau cút" đặc trưng.

Đây là bản du lịch cộng đồng thứ ba được quy hoạch bài bản tại khu vực trung tâm tỉnh, bên cạnh bản Mển và bản Him Lam, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch Điện Biên.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên ấn nút ra mắt phần mềm "Điện Biên Phủ Tour" tại buổi lễ. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Hưng, Bí thư phường Điện Biên Phủ nhấn mạnh, việc công bố và khai trương Điểm du lịch cộng đồng bản Phiêng Lơi đánh dấu bước chuyển mình trong phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn. "Sự kiện góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng phát triển của tỉnh Điện Biên", ông Hưng khẳng định.

UBND phường Điện Biên Phủ cũng ra mắt phần mềm du lịch thông minh "Điện Biên Phủ Tour" tại lễ khai trương.

Đến buổi lễ, du khách được hòa mình vào không gian văn hóa đậm đà bản sắc. Ngay từ cổng bản, các thiếu nữ Thái trong trang phục áo cóm, khăn piêu rực rỡ đón khách bằng những nụ cười thân thiện và chén rượu nồng.

Hệ thống dịch vụ tại Phiêng Lơi cũng được đầu tư chỉnh trang, tôn trọng cảnh quan tự nhiên. Bên cạnh đó, các hộ gia đình kinh doanh homestay cải tạo nhà vệ sinh, buồng ngủ đạt chuẩn đón khách quốc tế nhưng vẫn giữ nếp nhà sàn gỗ mộc mạc. Dọc theo con suối chảy qua bản, người dân dựng thêm các cọn nước (guồng nước), cầu tre và trồng hoa tam giác mạch, hoa cải để tạo điểm nhấn check-in.

Du khách đến Phiêng Lơi được thưởng thức mâm cơm truyền thống với các món ăn chế biến cầu kỳ như: cá suối nướng (pa pỉnh tộp), thịt trâu gác bếp, nộm da trâu, rêu đá và xôi nếp nương bảy màu. Gia vị đặc trưng như hạt dổi, mắc khén khiến hương vị món ăn trở nên khó quên.

Những cô gái Phiêng Lơi bên dòng suối. Ảnh: Lê Anh Tuấn

Sau bữa tối, hoạt động giao lưu văn nghệ diễn ra sôi nổi tại nhà văn hóa bản. Đội văn nghệ quần chúng biểu diễn các điệu múa xòe, múa sạp, hát then và mời du khách cùng tham gia vòng xòe đoàn kết bên đống lửa trại.

Theo đại diện địa phương, việc đưa bản Phiêng Lơi vào hoạt động du lịch không chỉ tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc Thái. Trong thời gian tới, bản dự kiến kết nối tour tuyến với các điểm di tích Chiến trường Điện Biên Phủ và hồ Pá Khoang để giữ chân du khách lưu trú dài ngày hơn.

Thanh Thư