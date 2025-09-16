Khai trừ 14 đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã khai trừ 14 đảng viên, cảnh cáo, khiển trách với một số tổ chức, cá nhân thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Ngày 16/9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã họp xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Viện Pháp y tâm thần Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025, các tổ chức Đảng và đảng viên có liên quan thuộc Đảng bộ Viện.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Viện Pháp y tâm thần Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan thuộc Đảng bộ Viện có khuyết điểm, vi phạm trong việc chấp hành nguyên tắc và hoạt động của Đảng, quy chế làm việc, thực hiện dân chủ trong Đảng.

Nhiều tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong công tác kiểm tra, giám sát; buông lỏng quản lý cán bộ, đảng viên.

Những khuyết điểm, yếu kém nêu trên dẫn đến một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không gương mẫu, vi phạm quy định của Đảng, những điều đảng viên không được làm, vi phạm pháp luật.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã quyết định cảnh cáo Đảng ủy Viện Pháp y tâm thần Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Pháp y tâm thần Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; cảnh cáo ba chi bộ gồm Khoa điều trị bắt buộc nam, Khoa điều trị bắt buộc nữ, Khoa giám định nhiệm kỳ 2022-2025; khiển trách hai chi ủy chi bộ gồm Phòng Khối chuyên môn, Phòng Khối hậu cần nhiệm kỳ 2022-2025.

14 đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị khai trừ, trong đó có ông Trần Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; ông Lâm Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó viện trưởng và nhiều lãnh đạo phòng, khoa của viện.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm 5 tổ chức đảng và 5 đảng viên liên quan.

Trước đó hồi tháng 6, Công an TP Hà Nội khởi tố 40 người để điều tra về các tội: Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong 40 người bị khởi tố có 36 lãnh đạo, cán bộ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị khởi tố, gồm Viện trưởng Trần Văn Trường, Viện phó Lâm Văn Thành cùng gần 20 bác sĩ, điều dưỡng khoa nam, khoa nữ và 2 bảo vệ.

Theo điều tra, trong thời gian bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Nguyễn Mai Anh cùng chồng là Lại Văn Đông đã hối lộ các lãnh đạo, nhân viên của Viện để mỗi người được bố trí một phòng riêng có điều hòa và các thiết bị âm thanh để tổ chức ăn chơi. Khi chữa bệnh bắt buộc, vợ chồng Mai Anh thường xuyên ra ngoài du lịch, nghỉ mát và mời cán bộ y tế đi cùng.

Nhà chức trách đánh giá Nguyễn Mai Anh và chồng đã thao túng cả Viện Pháp y tâm thần Trung ương, từ lãnh đạo cao nhất đến bảo vệ, tạo thành vòng tròn khép kín để phạm tội. Đây là đường dây "chạy" kết luận giám định tâm thần rất nguy hiểm. Nhiều tội phạm đang phải chữa bệnh tâm thần bắt buộc tại Viện, nhưng ra ngoài tự do để tiếp tục phạm tội.

Võ Hải