New ZealandLễ khai mạc World Cup nữ 2023 dự kiến diễn ra vào 13h30 (giờ Hà Nội), trước trận đấu giữa chủ nhà New Zealand và Na Uy.

Rugby là môn thể thao phổ biến nhất tại New Zealand và là niềm tự hào của quốc gia này. Đội tuyển rugby New Zealand, với biệt danh All Blacks, là một trong những đội mạnh nhất và được hâm mộ trên toàn thế giới. Sân Eden Park nằm ở thành phố lớn nhất New Zealand Auckland có sức chứa 50.000 chỗ. Nơi đây từng tổ chức ba trận chung kết rugby World Cup. Năm nay, sân vận động này sẽ tổ chức lễ khai mạc World Cup nữ 2023 - sự kiện bóng đá lớn nhất hè này.

Haka là điệu nhảy chiến đấu truyền thống của dân tộc Maori - thổ dân New Zealand. Đây là văn hóa đặc trưng của quốc gia này, thường được biểu diễn ở những sự kiện quan trọng. Do đó, Haka nhiều khả năng sẽ xuất hiện tại World Cup nữ 2023. Người Maori đóng góp quan trọng cho văn hóa New Zealand. Truyền thống, nghệ thuật, âm nhạc và những điệu nhảy của dân tộc này góp phần tạo nên một New Zealand đa dạng và có bản sắc.

Lễ khai mạc kéo dài khoảng 15 phút, diễn ra trước trận New Zealand gặp Na Uy lúc 14h (giờ Hà Nội). Ban tổ chức sẽ tranh thủ thời gian sau khi hai đội khởi động để thực hiện. Buổi lễ được tổ chức trên sân Eden Park tại Auckland, có sức chứa 50.000 chỗ ngồi. Nơi đây sẽ diễn ra sáu trận vòng bảng, trong đó có trận Việt Nam gặp Mỹ vào ngày 22/7.

Hai nữ nghệ sĩ Mallrats (Australia) và BENEE (New Zealand) sẽ biểu diễn ca khúc chính thức của giải đấu "Do it Again". Lễ khai mạc sẽ gồm những màn trình diễn gây ấn tượng mạnh và thể hiện sự đa dạng văn hóa của hai nước chủ nhà. Bên cạnh trận New Zealand - Na Uy, nước chủ nhà còn lại của World Cup 2023 là Australia cũng ra quân hôm nay. Họ gặp CH Ireland trên sân Australia vào 17h (giờ Hà Nội).

An ninh cho lễ khai mạc trở thành vấn đề đáng quan tâm sau vụ xả súng ở một công trường xây dựng tại Auckland sáng nay, ngay trước giờ giải đấu khởi tranh. Vụ việc xảy ra gần sân Eden Park làm dấy lên lo ngại về sự an toàn tại New Zealand trong thời gian các đội tuyển thi đấu. Ban tổ chức và FIFA chưa bình luận về vụ việc.

