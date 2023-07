World Cup nữ 2023 khai mạc

New ZealandLễ khai mạc World Cup nữ 2023 chỉ kéo dài 15 phút, trước trận mở màn giữa New Zealand và Na Uy.

Sau khi cầu thủ hai đội khởi động xong, ban tổ chức tắt đèn tại sân Eden Park. Các nghệ sĩ trong trang phục thổ dân Australia và New Zealand bước ra sân. Họ hát và nhảy những điệu truyền thống cùng 200 tình nguyện viên trong trang phục của 32 đội tuyển tham dự World Cup 2023. Trong phần biểu diễn này có sự tham gia của Dàn nhạc giao hưởng Sydney (SSO) - biểu tượng văn hóa của khu vực châu Đại Dương và các thành viên đội tuyển rugby New Zealand (All Blacks).

Khung cảnh đầy màu sắc được tạo ra ở lễ khai mạc World Cup 2023. Ảnh: AFP

Australia và New Zealand đều là những quốc gia có văn hóa đa dạng, kết hợp giữa truyền thống của dân bản địa và người nhập cư từ châu Âu, châu Á và các hòn đảo lân cận ở Thái Bình Dương. Văn hóa của người Maori luôn là sự tự hào của New Zealand. Do đó, trong lễ khai mạc, các nghệ sĩ đã trình diễn điệu nhảy chiến đấu Haka, niềm tự hào của "đất nước Kiwi". Trước đây, Haka từng xuất hiện ở những sự kiện thể thao lớn có New Zealand tham dự như World Cup rugby, cricket... nhưng đây là lần đầu điệu nhảy được biểu diễn trước người hâm mộ bóng đá.

Sau màn biểu diễn nghệ thuật, đại diện các đội tham dự đặt trái bóng chính thức của giải Oceaunz xuống giữa sân. Trên màn hình lớn, ban tổ chức phát video giới thiệu 32 đội tham dự World Cup 2023 theo thứ tự bảng chữ cái Alphabet. Tuyển Việt Nam xuất hiện gần cuối, với hình ảnh tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy dang tay ăn mừng bàn thắng vào lưới Đài Loan - pha lập công quyết định đưa Việt Nam lần đầu dự World Cup.

Các vũ công biểu diễn điệu nhảy truyền thống của thổ dân New Zealand và Australia. Ảnh: Reuters

Hai nữ ca sĩ Mallrat (Australia) và BENEE (New Zealand) sau đó biểu diễn ca khúc chính thức của giải - Do It Again (Làm lại lần nữa). Lời bài hát kêu gọi sự quyết tâm và kiên trì theo đuổi đam mê với trái bóng tròn của các cầu thủ. Bên cạnh đó là thông điệp về niềm tự hào bản thân trước các định kiến ngăn cản phụ nữ đến với bóng đá nói riêng và thể thao nói chung.

Sau phần biểu diễn này, các tình nguyện viên nhanh chóng thu dọn dụng cụ biểu diễn để hai đội New Zealand và Na Uy ra sân thi đấu. Sau khi chiếc Cup vàng đại diện cho World Cup nữ được mang ra sân, hai đội bước khỏi đường hầm trong tiếng hoan hô của khán giả. Trái bóng Oceaunz bắt đầu lăn trên sân Eden Park, hứa hẹn một World Cup nữ lớn nhất và hấp dẫn nhất từ trước đến nay.

Quang Huy