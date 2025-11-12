Khai mạc tuần lễ công nghiệp và công nghệ Việt Nam 2025

Hà NộiTuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 khai mạc sáng 12/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, với gần 750 gian hàng từ hàng trăm doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Sự kiện diễn ra đến hết ngày 15/11 trên quy mô gần 80.000 m2, do Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức. Với chủ đề "Công nghiệp hội tụ - Công nghệ kết nối - Tương lai vươn tầm", đây là lần đầu tiên 5 triển lãm chuyên ngành công nghiệp, công nghệ lớn hội tụ trong một sự kiện, tạo không gian kết nối giao thương, công nghệ cho cộng đồng doanh nghiệp. Tuần lễ thu hút hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu từ Việt Nam và các nước như Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Trung Quốc...

Lễ cắt băng khai mạc tuần lễ diễn ra sáng 12/11. Ảnh: VEC

Cụ thể, tại sảnh H1, triển lãm quốc tế máy công cụ CMES Việt Nam 2025 quy tụ các nhà sản xuất thiết bị gốc và sản xuất thông minh. Sảnh H2 và H3 là không gian của Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam VIIF, tập trung vào lĩnh vực cơ khí, chế tạo, công nghiệp phụ trợ.

Trong khi đó, sảnh H4 là nơi diễn ra triển lãm quốc tế ngành cửa VNDA Expo với các doanh nghiệp vật liệu hoàn thiện. Sảnh H7 và H8 là không gian của VietBuild về xây dựng, vật liệu, trang trí nội ngoại thất. Khu vực sảnh trung tâm dành cho Cafe Show Viet Nam, trưng bày công nghệ ngành F&B, chế biến và đóng gói.

Gian hàng pha chế đồ uống tại sự kiện. Ảnh: VEC

Tại đây, hàng trăm doanh nghiệp sẽ trình diễn trực tiếp các dây chuyền sản xuất thông minh, phần mềm điều khiển tùy chỉnh, hệ thống máy công cụ tích hợp AI - IoT - Big Data, thể hiện năng lực công nghệ trong kỷ nguyên tăng trưởng bứt phá. Thương hiệu ôtô, xe máy điện VinFast cũng tham gia trưng bày các dòng sản phẩm cao cấp nhất, khẳng định vị thế của ngành công nghiệp - công nghệ Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam cho biết, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, tự động hóa và chuyển đổi công nghệ không chỉ là xu thế tất yếu, còn là động lực then chốt cho tăng trưởng bền vững. "Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 là minh chứng cụ thể cho tinh thần đó. Đây là nơi hội tụ trí tuệ, sáng tạo và khát vọng đổi mới của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ", ông Quân khẳng định.

Ban tổ chức cũng vận hành khu vực Business Matching để kết nối trực tiếp các nhà cung ứng và đối tác mua hàng thông qua các lịch hẹn 1-1, tạo cơ hội cho các hợp đồng giao thương giá trị lớn.

Cũng trong tuần lễ triển lãm, ban tổ chức cùng các đối tác xây dựng hơn 20 hoạt động với chuỗi tọa đàm, hội thảo, diễn đàn chuyên sâu. Nổi bật là chuỗi sự kiện về công nghệ đường sắt hiện đại, chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng Việt Nam 2025, diễn đàn cấp cao tập trung vào công nghiệp 4.0 - đổi mới số hóa ngành máy công cụ, hành trình làm cà phê bền vững của phụ nữ Việt Nam...

Gian hàng của VinFast tại triển lãm. Ảnh: VEC

Triển lãm được thiết kế để hiện thực hóa chiến lược quốc gia về phát triển công nghiệp 4.0, từ hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, chuyển đổi xanh đến hội nhập quốc tế.

Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện thường niên uy tín, đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp, chuyên gia và các giải pháp công nghệ tiên tiến, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thanh Thư