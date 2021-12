Khai mạc triển lãm ảo thành tựu kinh tế quốc phòng

19h35 Việt Nam đặt mục tiêu vào top 50 quốc gia hàng đầu về chính phủ điện tử và kinh tế số

Theo ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, trong những năm qua, Việt Nam đặt ra yêu cầu đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn kết hài hòa hiệu quả thị trường trong nước và quốc tế, nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế phương hướng nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội phấn đấu. Đây là nội dung thuộc nhóm nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá chiến lược nhằm hướng tới mục tiêu: đến năm 2030 hoàn thành xây dựng chính phủ số, kinh tế số đạt khoảng 30% GDP và đứng trong nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới, xếp thứ 3 trong khu vực ASEAN về chính phủ điện tử và kinh tế số.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng phát biểu tại sự kiện.

Trong thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Bộ, ngành chủ quản quản lý, định hướng, khuyến khích, hỗ trợ chuyên sâu về chuyển đổi số theo ngành, lĩnh vực. Đối với các loại hình doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Bộ, ngành chủ quản hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số theo mức độ, quy mô của doanh nghiệp. Các hoạt động hỗ trợ bao gồm: số hóa các hoạt động kinh doanh; số hóa quy trình quản trị, quy trình công nghệ; nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp. Với loại hình doanh nghiệp công nghệ cao, Bộ KH&CN đảm nhiệm vai trò, đầu mối trong việc quản lý, hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số, với trọng tâm là hỗ trợ chuyên sâu về làm chủ, phát triển công nghệ.

Trong khuôn khổ sự kiện Videx 2021, Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đơn vị trực thuộc Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ là đầu mối phối hợp triển khai các nội dung như: Hội thảo quốc tế "Phát triển công nghệ phụ trợ xe điện" với đối tác Hàn Quốc; Hội thảo quốc tế "Giải pháp công nghệ an ninh trong lĩnh vực an ninh quốc phòng và dân sự" với đối tác Israel, tổ chức và điều phối các gian hàng thực địa trưng bày giới thiệu các thiết bị, sản phẩm công nghệ mới, tiên tiến trong và ngoài nước; tổ chức các chương trình B2B kết nối gần 50 doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Hàn Quốc và Israel trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, xe điện và an ninh quốc phòng.

Cuối bài phát biểu, ông bày tỏ hy vọng thông qua Videx 2021, các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp sẽ có nhiều đề xuất và kiến nghị, cũng như hiểu rõ hơn và đồng hành cùng các cơ quan quản lý nhà nước trong việc huy động nguồn lực, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tiến tới phát triển bền vững.