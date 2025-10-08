Phát biểu khai mạc ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trường Sơn cho biết, với chủ đề: "Đường băng sáng tạo - Đồng Nai cất cánh", Techfest Đồng Nai 2025 được kỳ vọng tạo ra sức mạnh tổng hợp và sự cộng hưởng lớn nhất cho toàn bộ hệ sinh thái, đưa khoa học công nghệ vào phục vụ cuộc sống.

Ông cho biết Đồng Nai sẽ xây dựng một mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa các thành tố, từ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đến phát triển thị trường khoa học công nghệ và nâng cao năng lực nhân lực. Chuyển đổi số được áp dụng từ mô hình quản trị nhà nước, xây dựng chính quyền số, đến phát triển kinh tế số, xã hội số.

"Đồng Nai sẽ tập trung xây dựng hạ tầng số vững chắc, ứng dụng giải pháp đô thị thông minh để nâng cao chất lượng sống, quản lý giao thông, y tế, giáo dục hiệu quả hơn, biến các phường Trấn Biên, Tân Triều, Long Thành và các đô thị vệ tinh thành những hình mẫu phát triển thông minh, xanh, sạch", ông Sơn cho biết.

Đại biểu tham quan gian hàng công nghệ sáng khai mạc Techfest Đồng Nai. Ảnh: Phước Tuấn

Theo Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ (Bộ Khoa học Công nghệ) Trần Xuân Đích, Techfest Đồng Nai 2025 được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 57 là định hướng chiến lược, khẳng định vai trò trung tâm của khoa học công nghệ trong tiến trình phát triển bền vững.

Ông Đích đánh giá với quy mô và chất lượng tổ chức, Techfest Đồng Nai 2025 thực sự là ngọn cờ đầu cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khu vực Đông Nam Bộ, góp phần kết nối nguồn lực, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong xã hội và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ phát triển.

Sinh viên ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai) nghiên cứu rô bốt để thi Robocon châu Á - Thái Bình Dương tháng 8 vừa qua. Ảnh: Phước Tuấn

Techfest Đồng Nai 2025 diễn ra từ ngày 8 đến 10/10 với nhiều hoạt động: Hội nghị chuyên đề phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì một Đồng Nai phát triển bền vững; Triển lãm, trưng bày sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm OCOP, các ứng dụng chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ chương trình còn có các hội thảo chuyên đề về chuyển giao công nghệ, kết nối doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà đầu tư, phát triển thị trường công nghệ, ESG và truy xuất nguồn gốc... Tại lễ khai mạc, UBND tỉnh Đồng Nai ra mắt Quỹ phát triển khoa học công nghệ.

Phước Tuấn