Khai mạc lễ hội 'Vang non tươi' tại Festival Hoa Đà Lạt

Lâm ĐồngCông ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng Ladofoods ngày 9/12 đã khai mạc lễ hội "Vang non tươi" như một trong những chương trình chào đón Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022.

Lễ hội Vang non tươi cũng là một dấu mốc cho quá trình tiếp cận thị trường của tân binh nhà Ladofoods - vang non tươi. Sản phẩm là dấu ấn của Festival Hoa năm nay vì dành riêng cho Đà Lạt và chỉ có thể thưởng thức tại Đà lạt.

Bà Lê Thúy Hằng, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng - Ladofoods tại khai mạc lễ hội Vang nho tươi. Ảnh: Ladofoods

Vang non tươi là rượu vang lên men chưa hoàn thành, mang độ ngọt tự nhiên, tê nhẹ của CO2 tạo ra trong quá trình lên men nho, mang hương thơm của nước nho đang lên men, nồng độ cồn dưới 5% vol. Vang non tươi có màu đỏ đậm hoặc vàng nhạt đặc trưng, chứa tỷ lệ hợp lý của đường và axit tự nhiên trong trái nho. Sản phẩm chứa nhiều vi chất tốt cho sức khỏe, nhiều vitamin và khoáng chất, nhất là các vitamin nhóm B tác dụng tốt đến hệ tim mạch, thần kinh, axit nicotinic giúp giảm lượng cholesterol, giúp ích cho quá trình tuần hoàn máu, ngăn ngừa các rối loạn thần kinh, cải thiện làn da. Tỷ lệ men probiotics trong vang non tươi cao, giúp cân bằng hệ tiêu hóa. Lượng glucose còn lại do lên men chưa toàn phần cộng với các khoáng chất và vitamin đã giúp cho vang non tươi trở thành thức uống dinh dưỡng, detox.

Vang non tươi vốn là đồ uống phổ biến và được ưa chuộng tại châu Âu. Vang non tươi được gọi là Burcak (Burčák) tại Czech, là Federweisser tại Đức, là Bourru hoặc Vernache tại Pháp, và được gọi chung là Young Wine tại nhiều nơi. Mùa vang non tươi bắt đầu sau khi thu hoạch nho. Lúc này, vang non tươi xuất hiện và được bày bán khắp các nẻo đường quanh nhà làm vang.

Ra mắt sản phẩm mới Vang non tươi, Ladofoods không chỉ dừng lại ở đáp ứng nhu cầu thưởng thức vang của người tiêu dùng thông qua các sản phẩm rượu vang chất lượng cao, mà còn mang đến một trải nghiệm khác lạ nhiều dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Sản phẩm Vang non tươi vẫn đang trong quá trình lên men nên không thể di chuyển đi xa mà chỉ có thể thưởng thức tại Đà Lạt.

Khách mời thưởng thức Vang nho tươi tại lễ hội. Ảnh: Ladofoods

Tại buổi khai mạc lễ hội Vang non tươi, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND Thành phố Đà Lạt cho biết, Festival Hoa Đà Lạt năm nay đẩy mạnh và nâng cao giá trị thương hiệu "Đà Lạt - Thành phố Festival Hoa", từ đó, quảng bá thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.

"UBND Thành phố Đà Lạt đánh giá cao sự nỗ lực của Ladofoods với những sản phẩm chất lượng cao, được người tiêu dùng tín nhiệm và đạt nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước", bà Trần Thị Vũ Loan phát biểu. Bà kỳ vọng sản phẩm Vang non tươi, một sản phẩm vang hương vị Đà Lạt sẽ được người tiêu dùng đón nhận tích cực và ghi nhớ như là một đặc sản của Đà Lạt.

Bà Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt tại khai mạc lễ hội Vang nho tươi. Ảnh: Ladofoods

Đại diện Ladofoods cho biết, sự kiện khai mạc lễ hội "Vang non tươi" là cột mốc đánh dấu một bước tiến mới của doanh nghiệp, tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu nhà làm vang số 1 Việt Nam, qua đó thể hiện niềm tự hào về một sản phẩm tinh túy của Việt Nam, ngang tầm với những quốc gia có truyền thống sản xuất vang lâu đời.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (Ladofoods) kế thừa xưởng làm rượu cho người Pháp Lafaro, xây dựng hồi đầu thế kỷ 20, chuyên sản xuất các loại rượu vang, được ưa chuộng trong thời tiết giá lạnh vùng cao nguyên.

Vang non tươi được phục vụ tại lễ hội. Ảnh: Ladofoods

Hiện nay, Ladofoods có vùng nho nguyên liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế rộng 25 hecta tại Ninh Sơn, Ninh Thuận. Vùng nguyên liệu ứng dụng kỹ thuật trồng nho đóng cọc trên diện rộng kết hợp công nghệ xử lý sâu bệnh cho nho theo tiêu chuẩn BIO và trang bị hệ thống khí tượng phân tích thời tiết kết nối qua Internet với chuyên gia trồng nho ở châu Âu. Kỹ thuật trồng nho này giúp tối đa hóa diện tích tiếp xúc ánh nắng của cây nho, mang lại lượng đường và độ chát phù hợp của vỏ nho - yếu tố then chốt cho chất lượng vang hoàn hảo.

Ladofoods sở hữu Nhà làm vang Ladora Winery nằm trong khuôn viên gần 6 ha tại Phát Chi, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - khu vực có độ cao trên 1.600 m so mặt nước biển, khí hậu quanh năm mát mẻ trong khoảng 18-20 độ C, điều kiện quan trọng giúp tạo nên những dòng vang ngon, chuẩn mực và đẳng cấp. Hầm ủ rượu vang được các kiến trúc sư châu Âu nghiên cứu kỹ địa thế và xây dựng theo chuẩn hầm ủ vang châu Âu. Đây chính là nơi bắt nguồn cho các chai vang cao cấp ra đời và đưa những chai vang mang hồn Việt đến với những người yêu vang trên khắp thế giới.

(Nguồn: Ladofoods)