Khai mạc lễ hội 'Di sản cà phê toàn cầu' lần thứ nhất

ĐÀ LẠT- Lễ hội "Di sản cà phê toàn cầu 2025" quy tụ chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và chuyên môn, tôn vinh giá trị di sản cà phê Việt Nam.

Lễ khai mạc vừa diễn ra vào ngày 21/12, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Sự kiện do Công ty TNHH TNI King Coffee tổ chức, kéo dài từ ngày 21/12/2025 đến 2/1/2026.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, nhà sáng lập kiêm CEO TNI King Coffee, chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: TNI King Coffee

Phát biểu tại sự kiện, bà Lê Hoàng Diệp Thảo, nhà sáng lập kiêm CEO TNI King Coffee, chia sẻ cà phê đã có mặt tại Việt Nam hơn 150 năm. Từ những vùng đất đầu tiên trên Tây Nguyên, đến nay, hơn 600.000 hecta cà phê đang nuôi sống hàng triệu hộ dân. Hạt cà phê Việt Nam có mặt ở hơn 100 quốc gia, đóng góp hàng tỷ đô la cho nền kinh tế. Nhưng giá trị của cà phê Việt không chỉ nằm ở sản lượng hay con số mà nằm ở bản sắc, tinh thần lao động bền bỉ, và ở niềm tự hào được chắt lọc trong từng hạt cà phê.

"Lễ hội lần này không chỉ là một sự kiện mà là một hành trình dài hạn nhằm bảo tồn, nâng tầm và lan tỏa những giá trị bền vững của cà phê Việt Nam, đặc biệt là di sản Robusta, trong dòng chảy chung của cà phê thế giới', bà nói.

Ly cà phê lập kỷ lục lớn nhất tại "Lễ hội di sản cà phê toàn cầu". Ảnh: TNI King Coffee

Theo ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, cà phê không chỉ là sản phẩm nông nghiệp hay ẩm thực, mà đã trở thành một biểu tượng văn hóa, di sản gắn với lịch sử và bản sắc của nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, Lâm Đồng vừa là vùng sản xuất cà phê chất lượng cao, vừa là điểm hội tụ của sáng tạo, chế biến sâu, văn hóa thưởng thức và du lịch cà phê.

Lễ hội "Di sản cà phê toàn cầu 2025 – Lần thứ nhất" được xem là bước khởi đầu cho chiến lược dài hạn nhằm định vị Lâm Đồng trở thành thủ phủ cà phê Việt Nam. Dựa trên lợi thế tự nhiên, khí hậu cao nguyên và bề dày lịch sử, địa phương đang chuyển mình từ vùng sản xuất trọng điểm thành trung tâm tích hợp của chuỗi giá trị cà phê, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và lan tỏa bản sắc cà phê Việt Nam ra thế giới."Thông qua các không gian trải nghiệm, triển lãm, giao lưu văn hóa và hội nghị quốc tế, lễ hội sẽ tạo một diễn đàn mở. Nơi đây, cà phê Việt được đặt trong dòng chảy chung của di sản cà phê thế giới, các giá trị cà phê được đối thoại, kết nối và lan tỏa cùng các nền văn hóa cà phê đặc sắc đến từ nhiều quốc gia", ông cho biết.

Các tiết mục trong đêm nghệ thuật "Bay lên di sản cà phê toàn cầu" trong đêm khai mạc. Ảnh: TNI King Coffee

Khách tham dự lễ hội có cơ hội tham gia chuỗi hoạt động phong phú gồm: lễ khai mạc và bế mạc nghệ thuật quy mô lớn; không gian trải nghiệm văn hóa cà phê quốc tế; hành trình toa tàu di sản; tranh nghệ thuật làm từ hạt Robusta Việt Nam; cuộc thi Barista toàn cầu; các phiên hội thảo chuyên đề và hội nghị quốc tế về tương lai ngành cà phê. Mỗi hoạt động không chỉ là trải nghiệm mà còn là cơ hội để giao lưu, hợp tác và lan tỏa giá trị cà phê Việt ra thế giới. Chuỗi hoạt động được thiết kế nhằm lan tỏa các giá trị di sản - bền vững - đổi mới - kết nối, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế, đầu tư và giao lưu văn hóa quốc tế cho tỉnh Lâm Đồng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Trong đêm khai mạc, đông đảo khán giả, du khách đã thưởng lãm chương trình nghệ thuật đặc biệt "Bay lên di sản cà phê toàn cầu". Các tiết mục được dàn dựng công phu, với sự chỉ đạo của giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Nguyễn Cường, các đạo diễn: Hồng Hoa, NSND Y Sanh Alio, nhạc sĩ Võ Cường, biên đạo múa Ngọc Hiến - Hải Yến, với các giai điệu, vũ điệu bất hủ của Tây nguyên, các nhạc phẩm dân gian Ethiopia, Brazil, Italy...

Lễ hội "Di sản cà phê toàn cầu 2025" được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện thường niên mang tầm vóc quốc tế, đồng thời tạo nền tảng cho các sáng kiến hợp tác, đầu tư và phát triển bền vững trong tương lai.

(Nguồn: TNI King Coffee)