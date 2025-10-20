Khai mạc kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa 15

Sáng 20/10, Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của khóa 15, diễn ra trong gần hai tháng với khối lượng công tác lập pháp lớn nhất từ trước đến nay.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết trong khoảng 40 ngày, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 53 dự án luật và nghị quyết. Đây là "minh chứng cho tinh thần pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo, lấy cuộc sống và lợi ích của nhân dân làm thước đo của chính sách".

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Phong

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các dự án luật trình kỳ họp lần này bao quát hầu hết lĩnh vực trọng yếu, nhiều vấn đề mới và biến động nhanh, nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, nghị quyết của Đảng, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, năng lượng; đồng thời góp phần lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản.

Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công; thảo luận, góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14; quyết định điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, phê chuẩn một số hiệp định đối ngoại và thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Đại biểu Quốc hội khóa 15 viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước phiên khai mạc. Ảnh: Hoàng Phong

Kỳ họp lần này Quốc hội không tiến hành chất vấn để tập trung toàn bộ thời gian cho công tác lập pháp. Đại biểu sẽ thảo luận, xem xét nhiều dự án luật quan trọng trong các lĩnh vực an ninh, tư pháp, kinh tế, đầu tư, giáo dục, khoa học - công nghệ, y tế và dân sinh. Một số dự án được trình theo quy trình rút gọn nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế, trong đó có các luật lớn như An ninh mạng, Báo chí, Dân số, Phòng bệnh, Đầu tư, Giá, Quy hoạch đô thị và nông thôn, cùng các dự án mới về Trí tuệ nhân tạo và Chuyển đổi số.

Về kinh tế, Quốc hội sẽ thảo luận, quyết định dự toán ngân sách năm 2026, kế hoạch tài chính - ngân sách giai đoạn 2026-2028, kế hoạch vay và trả nợ công 2026-2030; xem xét điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia 2021-2030 và chủ trương đầu tư bốn chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, y tế - dân số, giảm nghèo và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Kỳ họp cũng dành thời gian giám sát chuyên đề về môi trường, xem xét các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan trung ương và việc thực hiện các nghị quyết giám sát, chất vấn. Quốc hội sẽ dành nửa ngày thảo luận tổ để góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần "đổi mới, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", tập trung trí tuệ và kinh nghiệm để hoàn thành trọng trách trước Tổ quốc và nhân dân.

Đại biểu Quốc hội tại hội trường Diên Hồng, sáng 20/10. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Tại phiên khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021-2025, cùng dự kiến kế hoạch năm 2026. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, trước khi Chủ tịch Quốc hội báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 15.

Buổi chiều, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tổng Kiểm toán Nhà nước lần lượt báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026.

Sơn Hà