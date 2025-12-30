Khai mạc Diễn đàn Make in Viet Nam 2025

14h00

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam (Make in Viet Nam 2025) là diễn đàn chính sách, kết hợp không gian trưng bày hơn 50 sản phẩm công nghệ số do doanh nghiệp Việt phát triển. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, với quy mô 1.500 đại biểu.

Trong lần thứ 7 được tổ chức, sự kiện diễn ra tại Trung tâm hội nghị Vin Palace Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) vào 14h-17h30 ngày 30/12.

Lễ trao Giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2025 diễn ra cùng ngày với hoạt động triển lãm.

Giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam là hoạt động thường niên diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Make in Viet Nam. Trong ảnh là các đơn vị nhận giải Vàng năm 2023. Ảnh: Giang Huy

Tại họp báo của Bộ Khoa học và Công nghệ sáng 1/12, ông Trương Hữu Chung, Trưởng phòng Xúc tiến thương mại và đầu tư - Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin, cho biết diễn đàn sẽ truyền tải các định hướng của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp công nghệ số, công nghiệp chiến lược, công nghiệp bán dẫn và ứng dụng AI theo cách tiếp cận của Việt Nam. Mục tiêu là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khơi dậy năng lực sáng tạo trí tuệ Việt Nam và kết nối cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số để hình thành một hệ sinh thái mạnh, đủ sức dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia.