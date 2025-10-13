Thanh HóaHàng nghìn người dân và du khách đổ về Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh dự lễ kỷ niệm khởi nghĩa Lam Sơn và các sự kiện gắn với vua Lê Thái Tổ, ngày 13/10.

Lễ khai mạc diễn ra tại sân Rồng ở Lam Kinh, xã Lam Sơn với nghi thức rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc Vương Lê Lai từ đền thờ về chính điện, sau đó là các phần dâng hương, tái hiện nghi thức cung đình cổ xưa...

Nghi lễ rước kiệu tại Lam Kinh ngày 13/10. Ảnh: Lam Sơn

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho hay lễ hội Lam Kinh nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Thái Tổ Cao Hoàng Đế Lê Lợi cùng các tướng sĩ nghĩa quân Lam Sơn. Đây cũng là dịp tôn vinh những giá trị lịch sử văn hóa, khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước và khát vọng vươn lên xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh.

Ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá đánh trống khai hội Lam Kinh 2025. Ảnh: Lam Sơn

Sau phần nghi lễ, người dân và du khách thập phương được tham dự phần hội được dàn dựng công phu với chủ đề Hào khí Lam Sơn - Tỏa sáng trường tồn. Chương trình nghệ thuật này gồm ba chương: Hào khí Lam Sơn - Anh hùng tụ nghĩa; Bình Định Vương đăng quang Hoàng đế và Tiếp bước cha ông - Thanh Hóa trên đường đổi mới và phát triển. Nhiều loại hình nghệ thuật, trò diễn dân gian nổi tiếng của vùng đất Lam Sơn như múa Xuân Phả, diễn tấu cồng chiêng của người Mường, múa đèn Đông Anh... cũng được biểu diễn tại đây.

Lễ hội Lam Kinh 2025 diễn ra trong ba ngày, 12-14/10 (tức ngày 21-23/8 âm lịch). Trong khuôn khổ sự kiện còn nhiều hoạt động khác như lễ dâng hương, lễ rước kiệu, chương trình nghệ thuật, trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực địa phương...

Theo ban tổ chức, lễ hội là cơ hội để tỉnh Thanh Hóa quảng bá các giá trị di sản đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Nghệ sĩ trình tấu chúc văn. Ảnh: Lam Sơn

Cuối thu năm 1406, giặc Minh đưa 80 vạn quân chia làm hai mũi vượt qua biên giới phía Bắc xâm lược. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa, giành thắng lợi hoàn toàn vào cuối năm 1427.

Lê Lợi lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Thuận Thiên, khôi phục quốc hiệu Đại Việt, đóng đô ở Đông Đô (Hà Nội), mở ra vương triều thịnh trị, hưng vượng bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam, kéo dài 360 năm.

Cùng với việc Đông Kinh (Thăng Long) là kinh đô, Lam Kinh cũng được đổi thành Tây Kinh. Kể từ đó, các kiến trúc điện, miếu... cũng bắt đầu được xây dựng tại đây, gắn với hai chức năng chính là điểm nghỉ chân của các vua Lê khi về cúng bái tổ tiên, đồng thời, cũng là nơi ở của quan lại và quân lính thường trực trông coi Lam Kinh và khu tập trung lăng mộ của tổ tiên, các vị vua, hoàng thái hậu nhà Lê và một số quan lại trong hoàng tộc.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại sự kiện. Ảnh: Lam Sơn

Công trình nổi bật ở Di tích Lam Kinh là ngôi chính điện, công trình kỳ vĩ bằng gỗ lim, với nhiều hạng mục bên trong được làm bằng vàng thật. Ở Lam Kinh còn có 5 bia ký được công nhận bảo vật quốc gia, 18 cây cổ thụ được công nhận cây di sản...

Ngày 27/9/2012 di tích Lam Kinh đã được Thủ tướng công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.

Lê Hoàng