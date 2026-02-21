Khai hội Gò Đống Đa 2026

Hội Gò Đống Đa, diễn ra hai ngày, được tổ chức nhằm tri ân các anh hùng nghĩa sĩ Tây Sơn, là một trong những lễ hội truyền thống quy mô lớn khai hội vào mùa xuân ở Hà Nội.

Gò Đống Đa nằm trên phố Tây Sơn, thuộc phường Đống Đa. Xưa thuộc làng Khương Thượng, huyện Quảng Đức, phủ Thuận Thiên, nơi đây từng là chiến trường của trận đánh thần tốc do vua Quang Trung chỉ huy.