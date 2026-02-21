Khai hội Gò Đống Đa 2026

Hội Gò Đống Đa, diễn ra hai ngày, được tổ chức nhằm tri ân các anh hùng nghĩa sĩ Tây Sơn, là một trong những lễ hội truyền thống quy mô lớn khai hội vào mùa xuân ở Hà Nội.
Gò Đống Đa nằm trên phố Tây Sơn, thuộc phường Đống Đa. Xưa thuộc làng Khương Thượng, huyện Quảng Đức, phủ Thuận Thiên, nơi đây từng là chiến trường của trận đánh thần tốc do vua Quang Trung chỉ huy.
NSƯT Vũ Mạnh Linh (phải), diễn viên Nhà hát Sân khấu Quốc gia Việt Nam, trong vai vua Quang Trung đọc Chúc văn tại lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.
Theo sử liệu, tháng 10/1788, Lê Chiêu Thống cầu viện triều Mãn Thanh đưa quân đánh nhà Tây Sơn. Triều đình Thanh huy động 29 vạn quân, chia làm ba hướng tiến vào nước ta.
Trước tình thế cấp bách, ngày 22/12/1788 (tức 25/11 năm Mậu Thân), người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế tại Phú Xuân, lấy niên hiệu Quang Trung và lập tức xuất quân ra Bắc.
Vua Quang Trung cho binh sĩ ăn Tết sớm, rồi hành quân thần tốc từ Phú Xuân ra Bắc, đánh tan đồn Hạ Hồi, tiếp tục tấn công đồn Đống Đa ở phía tây nam kinh thành. Đêm mùng 4, nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của Đô đốc Đặng Tiến Đông bất ngờ tấn công đồn Khương Thượng, quân Thanh không kịp trở tay, chết như ngả rạ. Tương truyền, xác quân Thanh nhiều, cỏ mọc um tùm chất thành gò đống.
Mùng 5 Tết, quân Tây Sơn tiến vào thành. Vua Quang Trung sai người cấp gửi cành đào tết của Thăng Long về cho Ngọc Hân công chúa. Ảnh: Tái hiện hoạt cảnh công chúa Ngọc Hân nhận cành đào.
Đội tế lễ phường Đống Đa dâng hương trước tượng đài vua Quang Trung.
Người dân thắp hương trước đền thờ vua Quang Trung cầu cho năm mới nhiều sức khỏe và bình an
Ông Nguyễn Đắc Thành ở phường Đại Mỗ đã 6 năm liền đều đến dâng hương, dâng đào trong ngày khai hội.
Sáng nay, thời tiết khô ráo, nhiệt độ khoảng 24 độ C. Từ sớm, người dân nhiều nơi đổ về tham dự lễ hội. Ban tổ chức ước tính hơn 10.000 người có mặt trong ngày khai hội.
Giang Huy