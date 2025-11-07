Khải Hoàn Prime phát triển mô hình giáo dục nội khu

Khải Hoàn Prime xây dựng mô hình giáo dục nội khu với trung tâm phát triển tài năng, thư viện, đồng thời liền kề 6 trường đại học, hướng đến phục vụ thế hệ tương lai.

Dự án nằm trên trục đường Lê Văn Lương, khu Nam TP HCM gồm ba tòa tháp với 1.296 căn hộ. Khải Hoàn Land định hướng dự án trở thành tổ hợp căn hộ chú trọng giáo dục, phù hợp cho nhu cầu phát triển thế hệ tương lai. Ngay trong nội khu, dự án được quy hoạch thư viện hàng nghìn đầu sách và trung tâm phát triển tài năng trẻ được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tại đây, trẻ em có thể tham gia các hoạt động tương tác như workshop vẽ tranh, âm nhạc, hùng biện, toán học hay sáng tạo ứng dụng. Các lớp học được tổ chức theo nhóm độ tuổi, chú trọng rèn luyện tư duy, kỹ năng biểu đạt và phát triển bản sắc cá nhân. Chủ đầu tư cho biết mô hình này hướng đến việc hình thành cộng đồng cư dân học tập và sáng tạo ngay trong không gian sống, giúp trẻ tiếp cận giáo dục sớm mà không cần di chuyển xa.

Dự án nằm ven sông, thiết kế theo phong cách resort. Ảnh: Khải Hoàn Land

Ngoài tiện ích giáo dục nội khu, dự án còn phù hợp cho các gia đình muốn tìm không gian thuận tiện học tập cho con cái. Khải Hoàn Prime còn ghi điểm nhờ vị trí trên trục Lê Văn Lương - Nguyễn Văn Linh, liền kề Phú Mỹ Hưng - đô thị kiểu mẫu tại TP HCM. Dự án kết nối trực tiếp đến hơn 6 trường đại học lớn gồm RMIT, Tôn Đức Thắng, Đại học Mở TP HCM, Đại học Tài chính - Marketing...

Nhờ vị trí này, cư dân có thể tiếp cận môi trường học tập, tiện ích thương mại, giải trí, dịch vụ, sức khỏe. Trong khoảng 10 phút, cư dân di chuyển đến Crescent Mall, Vivo City, bệnh viện Việt Pháp, Tâm Đức, cùng hệ thống trường quốc tế từ mầm non đến đại học.

Ông Trần Bá Tùng, Giám đốc Kinh doanh dự án cho biết, yếu tố này giúp dự án thu hút nhóm khách hàng là phụ huynh mua nhà cho con học tập, đồng thời hướng đến giá trị sử dụng và đầu tư song song. "Các gia đình thành đạt ngày nay ưu tiên mua căn hộ gần trường học để con có nơi ở an toàn, tiện di chuyển. Khi con ra trường, căn hộ vẫn có thể khai thác cho thuê với nhu cầu lớn từ sinh viên, giảng viên và chuyên gia nước ngoài", ông Tùng nói.

Tiện ích bên trong dự án. Ảnh: Khải Hoàn Land

Ngoài yếu tố giáo dục, Khải Hoàn Prime còn nổi bật với mật độ xây dựng 21%, hướng đến không gian sống xanh và nghỉ dưỡng. Dự án có hồ bơi muối khoáng, hồ thủy lực Jacuzzi, đường dạo bộ ven sông, khu BBQ Riverside, khu thể thao ngoài trời và clubhouse 3.000 m2, mang lại trải nghiệm thư giãn ngay tại nhà.

Dự án hiện được thi công đến tầng 7, dự kiến bàn giao vào quý I/2027.

Hoài Phương