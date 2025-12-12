Khải Hoàn Land nhận giải thưởng bất động sản Đông Nam Á

Tập đoàn Khải Hoàn Land được vinh danh Nhà phát triển Bất động sản đột phá Đông Nam Á tại lễ trao giải Dot Property Southeast Asia Awards 2025.

Sự kiện diễn ra tại Bangkok (Thái Lan), tối ngày 11/12, quy tụ hàng trăm khách mời. Chương trình nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong, những dự án dẫn dắt xu hướng, kiến tạo diện mạo mới cho thị trường bất động sản khu vực.

Giải thưởng năm nay trải rộng trên nhiều hạng mục, chú trọng các tiêu chí như tăng trưởng bền vững, khả năng đổi mới sáng tạo, năng lực phát triển dự án và mức độ đóng góp cho xã hội, cộng đồng...

Vượt qua các tiêu chí đánh giá của hội đồng thẩm định quốc tế, Tập đoàn Khải Hoàn Land được vinh danh Nhà phát triển bất động sản đột phá Đông Nam Á năm 2025 (Breakthrough Residential Developer Southeast Asia 2025) nhờ những đóng góp tích cực cho thị trường và cộng đồng.

Doanh nghiệp được vinh danh Nhà phát triển Bất động sản đột phá Đông Nam Á 2025. Ảnh: Khải Hoàn Land

Gần 20 năm phát triển, Khải Hoàn Land dần khẳng định vị thế một thương hiệu bất động sản uy tín, đối tác chiến lược đồng hành cùng loạt tập đoàn lớn như Vinhomes, T&T Group, Five Star Group, GS E&C, Masterise Homes, Keppel, VinaCapital, CapitaLand, Khang Điền, Sơn Kim Land... triển khai thành công nhiều dự án quy mô trên khắp cả nước.

Với chiến lược bền vững cộng hưởng đà phục hồi chung của thị trường, năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận kết quả doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc. Tập đoàn hoàn thành chỉ tiêu cả năm sau 9 tháng hoạt động.

Trong năm, dự án Khải Hoàn Prime do tập đoàn phát triển đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, sắp tiến tới ký hợp đồng mua bán. Dự án đã xây đến tầng 11 và đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, với tốc độ trung bình 8-10 ngày hoàn thiện một sàn cho cả ba tháp, đảm bảo về đích đúng hạn trong quý I/2027.

Khải Hoàn Prime là dự án chủ lực trong năm của tập đoàn. Ảnh: Khải Hoàn Land

Bên cạnh đó, tập toàn tiếp tục mở rộng quỹ đất tại các tỉnh, thành có khả năng tăng trưởng cao và hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Những dự án nằm trong quỹ đất đang sở hữu cũng được đẩy nhanh tiến độ pháp lý, để sớm ra mắt thời gian tới.

Hai thành viên của tập đoàn là Khải Minh Land và Solution tiếp tục phát triển mảng môi giới bất động sản. Các doanh nghiệp tăng cường quan hệ hợp tác, tham gia phân phối và giành được nhiều thành tích tại các dự án như Orchard Heights - Orchard Grand và Orchard Mansion của Sycamore, Lumiere Midtown, The Privé, dự án SpringVille, tháp Cove & Lagoon của Eaton Park, Gladia By The Waters...

Song song đó, Khải Hoàn Land tích cực triển khai các chương trình vì cộng đồng như trao quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn, hiến máu nhân đạo, trao tặng ghế đá danh ngôn, tủ sách Khải Hoàn, tổ chức hành trình xanh Khải Hoàn Land cùng nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt...

Danh hiệu Nhà phát triển bất động sản đột phá Đông Nam Á năm 2025 tiếp nối chuỗi giải thưởng của tập đoàn trong năm nay như Nhà phát triển bất động sản tốt nhất miền Nam năm 2025 (Dot Property Awards), Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2025 (HR Asia Awards). Theo đại diện Khải Hoàn Land, đây là sự ghi nhận nỗ lực của tập thể, đồng thời khẳng định chiến lược phát triển dài hạn của tập đoàn, qua đó góp phần thúc đẩy thị trường phát triển toàn diện và bền vững.

Song Anh