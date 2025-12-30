Khai đàn pháp hội tại bảo tháp Mandala Tây Thiên

Phú ThọPháp hội đón năm mới tại bảo tháp Mandala Tây Thiên, xã Tam Đảo, do thượng sư Gyalwa Dokhampa của Truyền thừa Drukpa chủ trì từ 31/21/2025 đến 2/1/2026.

Ban tổ chức cho biết pháp hội sẽ kéo dài ba ngày với mục tiêu mang lại không gian chiêm nghiệm, tĩnh tâm và kết nối cộng đồng khi chuyển giao năm mới. Đêm 31/12, ban tổ chức sẽ bắn pháo hoa, dâng đèn và đi nhiễu tháp; ngày 1/1 sẽ thực hành chiêm bái, cầu nguyện nhằm tháo gỡ căng thẳng trong đời sống; ngày 2/1 là hoạt động cầu nguyện, hồi hướng công đức và tưởng niệm tổ tiên.

Hàng nghìn Phật tử và người dân đã đăng ký dự pháp hội, đông nhất từ các địa phương như Hà Nội, Phú Thọ, TP HCM. Chương trình tổ chức theo tinh thần mở, không phân biệt tôn giáo hay trình độ tu học.

Múa dakini trong Pháp hội hồi tháng 2/2025. Ảnh: Giang Huy

Bảo tháp Mandala Tây Thiên nằm ở phía tây khu di tích quốc gia Tây Thiên, là công trình kiến trúc Kim cương thừa lớn nhất nước mang đậm dấu ấn Phật giáo vùng Himalaya. Quần thể được sắp xếp theo trục trung tâm - ngoại vi rõ ràng, gồm bảo tháp chính và các tháp phụ, tăng đường, hồ nước, cảnh quan. Bảo tháp là nơi thường tổ chức pháp hội dịp đầu năm do tăng đoàn Truyền thừa Drukpa thực hiện, với các nghi lễ khai mở tranh thêu gấm Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, truyền đăng cầu nguyện quốc thái dân an...

Truyền thừa Drukpa là một nhánh quan trọng của Kim cương thừa khởi phát từ Ấn Độ. Lãnh đạo tinh thần Truyền thừa Drukpa có pháp danh Jigme Pema Wangchen, sinh năm 1963 trong gia đình hành giả Kim cương thừa danh tiếng. Hơn 40 năm truyền giảng Phật pháp toàn thế giới, ông khởi xướng các dự án nhân đạo, thúc đẩy nhiều nhóm thiện nguyện liên quan bảo vệ môi trường, cứu trợ, giáo dục, dịch vụ y tế và bảo tồn di sản.

Mở tranh thêu Phật cầu an trên bảo tháp Mandala Hoạt động khai mở tranh Phật khai đàn pháp hội hồi đầu tháng 2/2025 tại Mandala Tây Thiên do Pháp vương Gyalwang Drukpa đời thứ 12 chủ trì. Video: Hồng Chiêu

Hồng Chiêu