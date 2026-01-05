Khách Việt vẫn mê du lịch Trung Quốc dịp Tết Nguyên đán

Trong khi du lịch trong nước giá vé máy bay cao, Trung Quốc vẫn thành điểm sáng với khách chọn đi chơi nước ngoài dịp Tết vì chi phí phù hợp, cảnh điểm đa dạng.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán chỉ còn cách khoảng hai tháng và nhiều du khách đã chốt xong kế hoạch du lịch dịp này. Kết quả kinh doanh thực tế từ các công ty lữ hành chỉ ra Trung Quốc đang dẫn đầu làn sóng du lịch quốc tế dịp này.

Phó giám đốc Lưu Thị Thu của Hoàng Việt Travel cho biết Trung Quốc là thị trường nổi bật và được khách Việt yêu thích nhất hai năm qua. Ngoài các điểm đến phổ biến như Thượng Hải, Bắc Kinh, các khu vực có tuyết như Cáp Nhĩ Tân cũng được săn đón. Bà Thu cho biết sự bão hòa của thị trường Thái Lan và các tuyến đường bộ qua các cửa khẩu Trung Quốc cũng góp phần thúc đẩy trào lưu này.

Giám đốc Nguyễn Ngọc Tùng của Danh Nam Travel nói nhu cầu du lịch Trung Quốc dịp Tết này tăng khoảng 25-30%. Thị trường này đang trở thành lựa chọn ưu tiên nhờ sự kết hợp giữa mức giá cạnh tranh, thủ tục visa thuận tiện và sự đổi mới liên tục trong sản phẩm. Trong đó, tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chiếm khoảng 40% tổng lượng khách nhờ phù hợp với nhu cầu du xuân của nhóm khách gia đình.

Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: TripsPoint

Đáng chú ý, việc xuất hiện thêm nhiều hãng bay giúp lộ trình Bắc Kinh - Thượng Hải 7 ngày 6 đêm vốn thường có giá từ 26-27 triệu đồng nay giảm xuống chỉ còn khoảng 23,9 triệu đồng. Thủ tục visa cũng dễ hơn khi trước kia cần làm trước 7-10 ngày, hiện tại rút ngắn còn 5 ngày, với một số tour có thể chỉ cần ba ngày. Thỉnh thoảng trong năm, du khách có thể mua một số tour giá siêu rẻ sát ngày khởi hành vì chính sách visa được hỗ trợ tối đa bởi đối tác Trung Quốc

"Càng nhiều hãng bay, sự cạnh tranh càng lớn, giúp các sản phẩm du lịch tiếp cận tới rất nhiều phân khúc khách hàng đang tìm kiếm tour chất lượng với mức giá tốt", ông Tùng chia sẻ.

Trước đó, trong báo cáo tháng 12 của Agoda, Trung Quốc trở thành "hiện tượng lạ" vào dịp cuối năm - thời điểm người Việt ít đi nước ngoài, chờ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, lượt tìm kiếm về Thượng Hải tăng 58% và Bắc Kinh tăng 59% cho thấy sức hút lớn của quốc gia này với người Việt.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Du Lịch Việt, đánh giá dù kinh tế còn nhiều áp lực, người Việt vẫn sẵn sàng chi trả cho những chuyến du lịch chất lượng và trải nghiệm mang tính đặc thù cao như khám phá Làng Tuyết Hương - kỳ quan chỉ có trong mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân - để tận hưởng vẻ đẹp không thể tìm thấy ở các tuyến phổ thông.

Bên cạnh Trung Quốc, các thị trường outbound khác cũng ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực. Theo số liệu ghi nhận tại các chi nhánh của Du Lịch Việt, lượng đặt tour nước ngoài trong hai tháng cuối năm đã tăng gần 30% so với năm trước. Từ tháng 10/2025, tỷ lệ lấp đầy các tour Tết Nguyên đán 2026 đã đạt gần 50%.

Tại Hoàng Việt Travel, các tour nước ngoài quanh châu Á vẫn được khách ưu tiên nhờ thời gian chủ yếu dưới 7 ngày, phù hợp với lịch nghỉ Tết. Tuy nhiên, lượng khách thực tế có thể giảm so với cùng kỳ khi Việt Nam trải qua một năm nhiều biến động về kinh tế, ảnh hưởng của thiên tai. Bà Thu cho biết thị trường nội địa có thể gặp khó khăn vì tình trạng giá vé máy bay tăng cao, trong khi khách chuyển hướng sang những điểm đến gần, dễ di chuyển bằng xe cá nhân.

Khảo sát chiều 4/1, chặng Hà Nội - Phú Quốc khứ hồi từ 19/2/2026 đến 22/2/2026 (mùng 3 đến mùng 6 Tết) có giá rẻ nhất 7,5 triệu đồng; cao nhất lên tới 9,6 triệu đồng - hầu hết là giờ bay xấu. Mức giá này cao hơn khoảng 2 triệu đồng so với chuyến đi vào Tết Dương lịch và gấp đôi so với ngày thường.

Tương tự, giá vé khứ hồi chặng Hà Nội - Đà Nẵng trong Tết Nguyên đán cũng có giá khoảng 3,6-5 triệu đồng - cao hơn khoảng 400.000 đồng so với chuyến đi vào Tết Dương lịch và cũng gần gấp đôi so với ngày thường.

Tuy giá vé máy bay cao, nhu cầu du lịch nội địa của khách Việt dịp Tết vẫn tăng tới 22% - theo báo cáo Xu hướng du lịch Tết năm 2026 từ Agoda. 50% người Việt tham gia khảo sát dự định lên kế hoạch du lịch trong nước vào năm 2026. Với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày liên tiếp cùng thói quen sử dụng nghỉ phép năm để tăng thêm thời gian nghỉ, Agoda đánh giá đây là cơ hội lý tưởng cho các gia đình Việt Nam tái kết nối, thư giãn và khám phá các điểm đến trên cả nước.

Khách nước ngoài nghỉ dưỡng ở Bãi Khem, đặc khu Phú Quốc, tháng 12. Ảnh: Thành Nguyễn

Đà Lạt tiếp tục giữ vị trí điểm đến nội địa được quan tâm nhất mùa Tết Nguyên đán 2026, với lượng tìm kiếm tăng 44%. Vượt qua Nha Trang, Phú Quốc giữ vị trí nhì bảng với mức tăng 41%, thu hút những du khách mong muốn đón ánh nắng mặt trời, yêu thích biển và các khu nghỉ dưỡng với nhiều hoạt động dành cho gia đình. Góp mặt lần lượt ở hạng ba và tư là Nha Trang và Đà Nẵng, cả hai thành phố đều nổi tiếng với đường bờ biển đẹp, đa dạng hoạt động vui chơi giải trí. Vũng Tàu khép lại top 5 với mức tăng 31%, tiếp tục là điểm đến nghỉ ngơi thuận tiện cho người dân TP HCM muốn du lịch ngắn ngày.

Theo ông Hoàng Minh, đại diện một công ty lữ hành ở Hà Nội, câu chuyện du lịch Tết 2026 vẫn không thay đổi nhiều so với 2-3 năm trước. Bất chấp nhu cầu đi chơi trong nước cao vì tính tiện lợi, dễ dàng, du khách vẫn gặp trở ngại vì giá vé máy bay tăng mạnh. Lượng lớn khách sẽ tìm kiếm các lựa chọn du lịch quốc tế giá tương đương hoặc du lịch tự túc bằng xe cá nhân để tiết kiệm chi phí trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Hoài Anh