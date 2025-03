Khách Việt ưu tiên ngắm anh đào Nhật Bản dù giá tour đắt

Giá tour Nhật Bản mùa anh đào lên tới gần 40 triệu đồng mỗi khách, tăng 15% so với năm ngoái nhưng khách Việt vẫn có nhu cầu cao, chốt sớm.

Theo nhiều đơn vị lữ hành, Nhật Bản vẫn là điểm đến số một của khách Việt trong mùa hoa anh đào năm nay. Năm 2024, nhiều tour hoa anh đào tại Nhật nhanh chóng hết chỗ, khiến khách có nhu cầu muộn không thể đăng ký. Rút kinh nghiệm, nhiều khách đã chủ động đặt tour từ trước Tết, theo bà Lưu Thị Thu, Phó giám đốc Hoàng Việt Travel.

Thông thường, lịch hoa nở tại Nhật được dự báo trước giúp khách dễ dàng lên kế hoạch. Du lịch Việt cũng ghi nhận nhiều khách hàng đặt tour dựa trên thông tin quảng bá từ các công ty lữ hành nhưng nhu cầu tăng mạnh ngay sau khi có lịch nở hoa chính thức.

So với năm 2024, giá tour Nhật Bản tăng khoảng 10-15%, nguyên nhân chính đến từ chi phí vận hành tăng cao, đặc biệt là khan hiếm xe du lịch. Công ty lữ hành chuyên tour Nhật Bản MayTrip cho biết giá thuê xe buýt tại Nhật dự kiến tăng 40-50% so với năm ngoái, tương tự giá phòng khách sạn cũng cao hơn do lượng khách quốc tế đến Nhật Bản ngày càng đông, gây ra tình trạng khan hiếm phòng vào mùa cao điểm.

Mùa hoa anh đào ở Tokyo. Ảnh: Unsplash

Osaka Expo 2025 bắt đầu từ tháng 4 kéo dài tới tháng 10 cũng là một trong những yếu tố khiến giá dịch vụ leo thang, gây quá tải cho "cung đường vàng" Tokyo - Kyoto - Osaka của khách Việt. Công ty Du lịch Việt ghi nhận giá tour này tăng lên 31-38 triệu đồng mỗi khách tùy thời điểm, so với mức 28-33 triệu đồng năm ngoái.

Dù giá tăng, Nhật Bản vẫn là điểm đến hàng đầu cho mùa hoa anh đào. Phó Tổng giám đốc Phạm Anh Vũ báo nhu cầu tour ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản vẫn "rất cao" nhưng không quá biến động so với năm trước. MayTrip cũng dự báo lượng khách tăng nhẹ 10% so với cùng kỳ.

Các công ty lữ hành cũng dự báo tour Nhật Bản mùa anh đào sẽ có sự cạnh tranh gay gắt do nguồn cung nhiều trong khi khách thận trọng khi chi tiêu. Để thu hút khách, các công ty liên tục làm mới chương trình như bổ sung trải nghiệm văn hóa như mặc kimono, xem geisha show, ngủ tại Kyoto; triển khai chương trình ưu đãi đặt sớm giúp kích cầu ngay từ đầu mùa.

Ngoài ra, các tour xem anh đào cũng có thể được bổ sung điểm tham quan mới. Ví dụ "cung đường vàng cổ tích" Tokyo - Núi Phú Sĩ - Yamanashi - Làng cổ Shirakawago - Kyoto - Osaka của Du lịch Việt có mức giá tương đương nhưng thêm điểm làng cổ, quê hương Doraemon.

Vietluxtour cũng làm mới điểm ngắm hoa khi thêm Công viên Ueno - nơi nổi tiếng với lễ hội Hanami - vào hành trình. Các hướng dẫn viên của công ty cũng được đào tạo để chụp ảnh, quay phim chuyên nghiệp bằng điện thoại, giúp khách ghi lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị - truyền thông của Vietluxtour cho biết các công ty lữ hành cần biết "bắt trend" để đáp ứng nhu cầu du lịch gắn liền với mạng xã hội của khách hàng.

Flamingo Redtours mở rộng sản phẩm, đưa du khách đến Kyushu, nơi hoa anh đào nở sớm nhất Nhật Bản, với tour Fukuoka - Beppu - Dazaifu Tenmangu - Nagasaki hoặc kết hợp trải nghiệm đặc biệt như tour chạy marathon Seoul.

"Thị trường đang dần chuyển hướng sang những hành trình độc đáo hơn thay vì chỉ tập trung vào tuyến truyền thống", đại diện Flamingo Redtours nói.

Trong khi Nhật Bản vẫn là lựa chọn phổ biến, một số khách chuyển hướng sang Hàn Quốc và Đài Loan do giá tour rẻ hơn tới 50%. Đại diện Vietluxtour cho biết khách mua tour ngắm hoa bắt đầu phân hóa ra nhiều tuyến mới, thay vì tập trung Nhật Bản như khoảng bốn năm trước. Lượng khách đặt tour Nhật Bản ngắm hoa anh đào của công ty chiếm khoảng 35% tổng số khách đi tour hoa năm nay, trong khi các tuyến đến Hàn, Đài Loan có xu hướng tăng nhẹ.

Ngoài ra, theo MayTrip, khách từng đến Nhật Bản ngắm hoa thường không có xu hướng quay lại hoặc sẽ chọn quay lại vào thời điểm khác như mùa thu, đông ở Hokkaido, Tohoku.

Hoa anh đào nở ở Seoul. Ảnh: Unsplash

Bên cạnh các tour Nhật Bản, các công ty cũng gợi ý du khách nên trải nghiệm ngắm hoa ở Đài Loan với cung Cao Hùng - Đài Trung - Nghi Lan - Đài Bắc 5 ngày. Nổi bật của hành trình này là công viên Dương Minh Sơn - nơi có hơn 1.000 loài anh đào và trải nghiệm tắm onsen tại Nghi Lan. Một lựa chọn khác là tour Gia Nghĩa - Alishan - Đài Trung - Nam Đầu, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng hoa anh đào trên những ngọn núi cao.

Với Hàn Quốc, các điểm như đảo Jeju, suối Yeouido, cung điện Gyeongbokgung tiếp tục là lựa chọn phổ biến. Tour kết hợp chạy marathon Seoul - Nami - Seoul Marathon 5 ngày cũng thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là những runner muốn trải nghiệm cung đường chạy giữa rừng hoa anh đào.

Sự dịch chuyển này cho thấy du khách ngày càng có nhiều lựa chọn hơn, thay vì chỉ tập trung vào một điểm đến. Dù Nhật Bản vẫn là thị trường chủ lực, các công ty lữ hành đang phải liên tục đổi mới để đáp ứng xu hướng và thị hiếu khách hàng.

Hoài Anh