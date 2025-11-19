Khách Việt thích mang mì gói, gia vị đi du lịch

91% khách Việt được hỏi cho biết thường mang đồ dùng thân quen hoặc thực phẩm yêu thích khi đi du lịch, trong đó 35% chọn mì gói là món phải có.

Báo cáo xu hướng nghỉ dưỡng công bố sáng 19/11 của Công ty Du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Booking.com cho thấy ẩm thực đang trở thành yếu tố then chốt, quyết định trải nghiệm tại các loại hình lưu trú nghỉ dưỡng ở Việt Nam.

Khảo sát chỉ ra nhiều thói quen mới của du khách, trong đó nổi bật là xu hướng "căn bếp di động".

91% khách Việt mang theo các vật dụng, thực phẩm yêu thích để tạo cảm giác thoải mái trong chuyến đi. Mì gói là lựa chọn hàng đầu (35%), tiếp theo là đồ ăn vặt (43%), muối chấm hoặc gia vị nêm sẵn (32%) và dụng cụ nướng BBQ (28%). Bánh mì, cà phê cũng là những thứ không thể thiếu.

Theo Branavan Aruljothi, tân Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Booking.com, ẩm thực là sợi dây gắn kết các mối quan hệ gia đình, bạn bè tại Việt Nam. Điều này lý giải vì sao người Việt ngày càng tìm kiếm những nơi lưu trú cho phép họ nấu nướng, quây quần, tận hưởng trải nghiệm cùng nhau.

khách việt đi xuyên việt. Ảnh: Trần Duy

Các chuyên gia tại Booking.com nhận định các xu hướng này cho thấy du khách Việt ngày càng "chạm" vào văn hóa ẩm thực rõ nét hơn. Theo khảo sát, 84% khách Việt thường chọn điểm đến dựa trên ẩm thực địa phương, với 48% chia sẻ rằng đam mê khám phá đặc sản vùng miền là động lực chính thúc đẩy quyết định đi du lịch.

Điều này dẫn đến xu hướng "du lịch xe đẩy" khi 80% khách Việt thích ghé siêu thị, chợ địa phương để mua nguyên liệu tươi ngon thay vì mua quà lưu niệm, xem việc dạo chợ là một phần thiết yếu trong niềm vui du lịch. Bên cạnh đó là nhóm "đầu bếp mới", chỉ những du khách trẻ dần trở thành bếp trưởng trong các chuyến đi. Có 33% khách Việt nấu các món đặc sản tại nơi lưu trú; 38% người thích được thử các thiết bị bếp mới được phục vụ sẵn, và 28% thích trải nghiệm các công thức nấu ăn mới.

Branavan Aruljothi, tân Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Booking.com chia sẻ về các xu hướng du lịch mới của khách Việt tại Hà Nội. Ảnh: Booking

Yếu tố hàng đầu giúp khách Việt lựa chọn điểm đến là sự tự do mà nơi đó mang lại, chứ không phải tính sang trọng. Cụ thể, 38% chọn chỗ ở vì không gian riêng tư, thoải mái để thưởng thức bữa ăn. Trong khi đó, 36% người được hỏi yêu thích việc được tự do ăn uống mà không bị ràng buộc bởi giờ giấc, và 35% chọn ở những nơi có thể tổ chức tiệc tùng, tụ tập ăn uống cùng bạn bè.

Các loại hình lưu trú nghỉ dưỡng được khách Việt ưa chuộng trong nửa cuối năm 2025 để khám phá ẩm thực là nhà nghỉ ven biển, nhà nghỉ ở vùng quê hoặc căn hộ nhà phố, homestay.

Phương Anh