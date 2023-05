Khách Việt thích du lịch Australia

Khách Australia coi Việt Nam là điểm đến hàng đầu và ngược lại, người Việt cũng thích du lịch "xứ sở chuột túi".

Theo Cục thống kê Australia, gần 82.000 khách Australia đến Việt Nam trong quý I, tăng 14,4% so cùng kỳ 2019, do giá cả hấp dẫn hơn nhiều các điểm đến khác. Khảo sát từ một số công ty lữ hành cho thấy Australia cũng là một điểm đến lớn với du khách Việt. Thống kê từ Best Price cho thấy nhóm khách đi tour Australia chiếm khoảng 10% tổng số khách outbound (đi du lịch nước ngoài) của công ty. Trong khi đó, BenThanh Tourist cũng đang lên lịch mở bán tour Australia hàng tuần. Ở giai đoạn hè, Vietluxtour sẽ chạy khoảng 5-6 đoàn đi Australia mỗi tháng.

Kỳ quan "12 vị tông đồ" ở Australia. Ảnh: Celebrity Cruises

Theo đa số công ty lữ hành, có một số lý do khiến Australia thu hút khách Việt. Thứ nhất, các hãng hàng không mở thêm nhiều chuyến cho các đường bay thẳng Hà Nội/TP HCM đi Sydney/Melbourne, tạo điều kiện cho công ty xây dựng được sản phẩm tour với giờ bay đa dạng, lịch trình linh hoạt. Nhờ đó, du khách có nhiều sự lựa chọn hơn về thời gian khởi hành.

Bà Trần Phương Linh, GĐ Tiếp Thị - CNTT BenThanh Tourist - nhận xét việc có nhiều hãng hàng không tham gia khai thác thị trường Australia còn giúp hạ nhiệt giá vé máy bay, tiết kiệm chi phí cho du khách. Chính sách visa có thời hạn lên tới 3 năm (ra vào nhiều lần) của Australia cùng quy trình xét duyệt nhanh gọn cũng khiến điểm đến này trở nên hấp dẫn hơn.

Ngoài ra Australia nằm ở Nam Bán Cầu, có khí hậu trái ngược với phần lớn thế giới. Khi Việt Nam đang mùa hè nóng bức, Australia lại đang mùa đông. Điều này cũng là một trong những điều thú vị dành cho du khách muốn trốn nóng mùa hè.

Tuy nhiên, theo đa số đơn vị lữ hành, nguyên nhân chính vẫn là câu chuyện thăm thân. Thống kê hồi tháng 6/2021 của Bộ Nhập cư và Bảo vệ biên giới Australia chỉ ra có tới gần 270.000 người Việt sinh sống tại nước này, biến người Việt trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ 6 tại Australia.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Giám đốc điều hành Best Price, nói các chương trình tour Australia thường dành một ngày tự do cho khách. Đây chủ yếu là thời gian để du khách kết hợp thăm người thân khi du lịch.

Tour phổ biến được công ty bán là tour 3 thành phố: Sydney - Melbourne - Canberra 8 ngày 7 đêm và tour kết hợp thăm thân 5 ngày 4 đêm. Ngày tự do của khách thường là vào ngày thứ 3. Mức giá cho một tour trung bình khoảng hơn 30 triệu đồng một khách, đã tính tiền làm visa.

BenThanh Tourist đang khai thác các tour du lịch khám phá những thành phố như Melbourne, Sydney, Brisbane, Canberra hay Gold Coast. Các chương trình tour tiêu chuẩn, có lịch trình 6-8 ngày và mức giá dao động 47-66 triệu đồng, tùy vào từng chương trình. Ngoài ra, công ty cũng có dịch vụ tour du lịch Australia cao cấp, thiết kế riêng theo yêu cầu khách hàng.

Theo bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc truyền thông Vietluxtour nói bên cạnh thăm thân, du khách còn thường kết hợp du lịch với việc khảo sát trường học cho kế hoạch du học của con cái. Hiện có khoảng 24.000 du học sinh Việt đang học tập ở Australia, đứng thứ năm trong số các quốc gia có đông sinh viên học ở nước này nhiều nhất, theo đại diện của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Úc (Austrade).

"Vì thế, các tour thiết kế riêng được nhiều khách Việt du lịch Australia yêu thích", bà Thu cho hay.

Tú Nguyễn