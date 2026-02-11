Khách Việt tăng chi cho du lịch nước ngoài dịp Tết

Nhu cầu bay quốc tế của người Việt tăng gần 70%, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với xu hướng ưu tiên dịch vụ 5 sao và các điểm đến mới tại Nhật Bản, Trung Quốc dịp Tết nguyên đán.

Ngày 10/2, nền tảng du lịch trực tuyến Trip.com công bố khảo sát xu hướng du lịch của khách Việt dịp Tết Nguyên đán 2026. Các phân tích dựa trên dữ liệu người dùng đặt vé tính đến ngày 25/1/2026 cho giai đoạn khởi hành từ 13/2 đến 25/2/2026, đối chiếu với dữ liệu cùng kỳ năm 2025 (đặt vé tính đến ngày 7/1/2025 cho giai đoạn từ 26/1 đến 6/2/2025).

Khảo sát ghi nhận sự chuyển dịch rõ nét trong thói quen đón Tết của người Việt năm 2026. Thay vì các hoạt động truyền thống, du khách có xu hướng dành trọn kỳ nghỉ dài để xuất ngoại, ưu tiên những trải nghiệm cao cấp và kéo dài thời gian lưu trú.

Du khách Việt check in Quý Châu, tháng 4/2025. Ảnh: Onthemars

Phân tích từ dữ liệu đặt chỗ quốc tế cho thấy sự bứt phá của các thị trường Đông Á. Hàn Quốc dẫn đầu về tổng lượng khách đặt, nhưng Nhật Bản và Trung Quốc là những "ngôi sao" về tốc độ tăng trưởng.

Nhật Bản sở hữu những "điểm nóng" mới thu hút khách Việt như thành phố Fukuoka đứng đầu về tốc độ tăng trưởng lượng đặt chỗ nhanh nhất, với mức tăng hơn 300%. Thành phố Nagoya cũng giữ vị trí thứ 3 với mức tăng hơn 200%.

Trung Quốc chiếm ưu thế trong top 10, với ba đại diện trong danh sách các thành phố tăng trưởng nhanh nhất gồm Quảng Châu (hạng 2), Bắc Kinh (hạng 4) và Thượng Hải (hạng 6). Trung Quốc cũng đứng thứ hai trong danh sách các điểm đến quốc tế hàng đầu theo lượng đặt chỗ của khách Việt trên nền tảng Trip.com.

Theo ông Nam Nguyễn, Tổng Giám đốc Trip.com Việt Nam, việc lượng khách Việt ghé thăm Trung Quốc "tăng trưởng vượt bậc" là minh chứng cho tiềm năng từ chính sách đi lại thông thoáng và sự tương đồng về văn hóa đón Tết của hai quốc gia.

Khảo sát cũng ghi nhận sức hút ổn định từ các nước Đông Nam Á như Thái Lan (hạng 3), Malaysia (hạng 5), Singapore (hạng 6) và thị trường xa như Australia (hạng 9).

So với cùng kỳ năm ngoái, nhu cầu hàng không quốc tế tại Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng 67%. Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, khẳng định sức mua và nhu cầu du lịch nước ngoài mạnh mẽ của người Việt.

Tiêu chuẩn về chất lượng lưu trú của khách Việt được nâng cao rõ rệt trong dịp Tết này. Hơn một nửa số du khách (51%) lựa chọn khách sạn 5 sao cho kỳ nghỉ đầu năm. Khoảng 30% ưu tiên phân khúc 4 sao và chỉ 19% lựa chọn các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở xuống. Xu hướng "tự thưởng" bằng các dịch vụ cao cấp đang trở thành ưu tiên hàng đầu của người Việt khi đi du lịch quốc tế.

Người Việt đang có xu hướng lập kế hoạch cận ngày hơn cho các chuyến đi nước ngoài. Tỷ lệ khách đặt vé trước ít nhất 60 ngày đã giảm từ 49% trong năm 2025 xuống còn 46% vào năm 2026.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng trưởng khách quốc tế đạt 60% trong dịp Tết. Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan là những thị trường gửi khách chủ đạo. Đặc biệt, một số thị trường mới như Tây Ban Nha có lượng khách đến Việt Nam tăng đột biến hơn 300% so với cùng kỳ.

Trip.com là một đại lý du lịch trực tuyến (OTA) quốc tế thuộc Trip.com Group, cung cấp các dịch vụ đặt vé máy bay, khách sạn, tàu hỏa, tour du lịch và vé tham quan toàn cầu. Được thành lập năm 1999 và có trụ sở chính tại Singapore. Đây là nền tảng uy tín với mạng lưới hơn 1,7 triệu khách sạn và hàng trăm hãng hàng không.

Mai Phương