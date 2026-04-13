Khách Việt 'quay xe' chọn du lịch ngắn ngày dịp 30/4

Thay vì lên kế hoạch đi chơi dài ngày như kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, dịp 30/4-1/5 ghi nhận xu hướng micro-holiday, du lịch ngắn ngày, của khách Việt nhiều hơn.

Theo khảo sát công bố ngày 13/4 của Traveloka, ứng dụng cung cấp dịch vụ du lịch hàng đầu Đông Nam Á, cách du khách Việt tận hưởng kỳ nghỉ dịp 30/4-1/5 đang thay đổi rõ rệt.

Thay vì chọn đi xa, khách chú trọng những chuyến đi ngắn 2-3 ngày, thời gian di chuyển nhanh, được lên kế hoạch có chủ đích, ưu tiên chất lượng trải nghiệm hơn khoảng cách di chuyển. Xu hướng khách Việt đi du lịch micro - holiday (du lịch ngắn ngày) này trong dịp nghỉ lễ đã tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Du khách chèo thuyền ngắm cảnh ở di tích Đài Kính Thiên, Tràng An, Ninh Bình. Ảnh: Lê Hoàng

Xu hướng này thể hiện rõ nét hơn khi nhu cầu đối với các điểm đến gần và có thời gian di chuyển ngắn đã tăng mạnh. Lượng tìm kiếm các chặng bay ngắn nội địa ghi nhận mức tăng trưởng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các tuyến có mức tăng cao hơn cả bao gồm Hà Nội - Đà Nẵng, TP HCM - Phú Quốc, Hà Nội - Huế.

Điều thúc đẩy khách Việt lựa chọn các hành trình ngắn không phải do nhu cầu du lịch đơn giản hơn trước mà đến từ cái nhìn rõ ràng hơn về ý nghĩa thực sự của một chuyến đi. Những điểm đến dẫn đầu xu hướng tìm kiếm hiện nay đều có điểm chung như cảnh quan thiên nhiên giàu cảm hứng, bản sắc địa phương rõ nét, những trải nghiệm mang lại cảm giác tái tạo năng lượng thay vì đơn thuần là vui chơi giải trí.

Theo đó, Ninh Bình nổi lên như điểm đến bứt phá với lượng tìm kiếm tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi các điểm nghỉ dưỡng ven biển như Nha Trang và Vũng Tàu ghi nhận mức tăng hơn 40%.

Song song đó, các điểm đến quốc tế trong khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á vẫn duy trì sức hút. Dữ liệu từ Traveloka chỉ ra dịp nghỉ lễ năm nay ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, với tổng lượng tìm kiếm vé máy bay và lưu trú tăng khoảng 30% so với cùng kỳ 2025. Điều này cho thấy khách Việt vẫn duy trì sự quan tâm lớn đối với các điểm đến quốc tế có khả năng tiếp cận thuận tiện cùng mật độ trải nghiệm cao trong khung thời gian ngắn.

Cách du khách lên kế hoạch cho chuyến đi cũng cho thấy thay đổi đáng chú ý. Traveloka ghi nhận mức tăng rõ rệt ở các lượt đặt sớm và đặt theo gói (combo), kết hợp giữa vé máy bay, khách sạn và hoạt động du lịch trong cùng một hành trình. Du khách ngày nay đang sử dụng nhiều thông tin hơn, có chủ đích hơn và ưu tiên sự thuận tiện khi mọi nhu cầu đều có thể được đáp ứng trên cùng một nền tảng trước khi lên kế hoạch chuyến đi.

Theo Phó Chủ tịch Thương mại của Traveloka Baidi Li, ngành du lịch đang chứng kiến một sự dịch chuyển rất đáng chú ý: những chuyến đi ngắn không còn là phương án thay thế mà đang trở thành lựa chọn ưu tiên mới.

"Khách Việt ngày nay hiểu rất rõ mình mong muốn điều gì từ một chuyến đi nên ngày càng chủ động hơn trong lựa chọn điểm đến cũng như lên kế hoạch sớm hơn, rõ ràng hơn", bà Baidi Li cho biết.

Anh Minh (Theo Traveloka)