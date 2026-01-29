Khách Việt 'nín thở' chờ xuất ngoại dịp Tết vì lo virus Nipah

Các công ty lữ hành và du khách theo dõi sát các diễn biến dịch do virus Nipah nhằm chủ động phương án phù hợp cho hành trình xuất ngoại dịp Tết Nguyên đán.

"Chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp khách đề nghị hủy tour quốc tế dịp Tết Nguyên đán nhưng cũng nhận một số cuộc gọi hỏi về tình hình dịch liên quan đến virus Nipah", Tổng Giám đốc Tràng An Travel Nguyễn Hữu Cường cho biết.

Dịp Tết Nguyên đán, lượng khách đặt tour đến các nước cần xin visa sớm gần như kín chỗ. Lượng khách mua tour đến Ấn Độ tại một số công ty du lịch Việt tăng 10-20% so với cùng kỳ năm ngoái, do lịch nghỉ Tết 9 ngày phù hợp với hành trình đi Ấn Độ vốn yêu cầu dài ngày (7 ngày 6 đêm).

Đền Taj Mahal, điểm đến nổi tiếng với khách Việt tại Ấn Độ. Ảnh: Fity

Trần Ngọc Hồng Nhung, 35 tuổi, sống tại TP HCM cho biết đã chuyển tiền cọc tour đi Ấn Độ từ tháng trước và "rất háo hức đón năm mới ở nước ngoài" cùng bố mẹ và vợ chồng anh trai.

Nghe tin về virus Nipah, Nhung có lo lắng nhưng chưa nghĩ đến phương án hủy hoãn. Từ bé, cô say mê cuốn truyện Nghìn lẻ một đêm, trong đó mô tả về cuộc sống ở vùng đất Trung Đông và Nam Á. Đặt chân đến Ấn Độ lần này, với Nhung, chính là thỏa mãn giấc mơ hồi nhỏ.

Nữ du khách cho biết đã có kinh nghiệm trải qua đại dịch Covid-19 nên chủ động lên mạng để tìm kiếm thông tin về dịch bệnh lần này. Cô cũng đọc các khuyến cáo từ CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh) của các nước và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiểu rõ virus Nipah có khả năng gây tử vong nhưng không dễ lây truyền.

Virus Nipah thuộc họ Paramyxoviridae, không lây lan qua giọt bắn đường hô hấp như covid-19. Phần lớn các ca nhiễm do tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, tiêu thụ thực phẩm tươi sống chứa virus hoặc tiếp xúc gần với nước tiểu, dịch cơ thể của vật chủ nhiễm bệnh (chủ yếu là dơi ăn quả). Một số vật chủ trung gian khác có thể bao gồm lợn, ngựa, mèo, dê và cừu.

Trong thông báo mới nhất hồi tháng 9/2025, WHO cho biết dịch virus Nipah hiện không đủ cơ sở để áp đặt các hạn chế về đi lại hay thương mại quốc tế. Đến nay, chưa quốc gia nào công bố lệnh cấm du khách di chuyển liên quan đến dịch bệnh này. Tuy nhiên, giới chức y tế khuyến cáo người dân đến các vùng có dịch tại Nam Á (Ấn Độ) và Đông Nam Á nên theo dõi các khuyến cáo chính thức về y tế, du lịch và thực hiện các bước phòng ngừa.

Khách Việt 'nín thở' chờ ngày xuất ngoại dịp Tết vì e ngại virus Nipah Cập nhật về tình hình dịch bệnh và du lịch tại Ấn Độ của hướng dẫn viên Việt ngày 27/1. Video: Nguyễn Hữu Cường/Tràng An Travel

Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt Phạm Anh Vũ nhận định hiệu ứng e ngại virus Nipah có thể ảnh hưởng số lượng nhỏ các tour outbound (khách Việt du lịch quốc tế), khiến họ hủy tour hoặc ảnh hưởng tâm lý khi đi du lịch. Hiện tại, công ty ông và một số đơn vị vẫn chưa ghi nhận trường hợp hủy hoãn tour do Tết Nguyên đán lượng khách đi Ấn Độ không cao.

"Nhiều công ty thậm chí không mở bán tour Ấn Tết 2026", ông Vũ nói.

Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông của công ty du lịch Vietluxtour Trần Thị Bảo Thu cho biết các ca nhiễm virus Nipah hiện được ghi nhận khu trú cục bộ tại bang Kerala và Tây Bengal. Trong khi đó, các tuyến tour truyền thống mà khách Việt chọn đi chủ yếu tập trung ở vùng "tam giác vàng" New Delhi - Agra - Jaipur ở miền Bắc hoặc các tuyến hành hương Tứ Động tâm (Bodh Gaya - Varanasi). Khoảng cách giữa vùng dịch và các điểm tham quan cách nhau 2.500 km nên lịch trình tour được đánh giá "an toàn, biệt lập".

Người dân Ấn Độ đang rán bánh trong chiếc chảo khổng lồ để phục vụ người dân, du khách. Ảnh: Pinterest

Bà Thu nhận xét sau đại dịch Covid-19, du khách Việt có "sức đề kháng" tâm lý tốt hơn và kiến thức du lịch vững vàng hơn. Khách hàng hiện nay rất thông thái, họ biết sàng lọc thông tin và hiểu rõ tính chất "khu trú" của dịch bệnh thay vì hoảng loạn dây chuyền. Công ty bà chưa ghi nhận trường hợp hủy tour hay hoãn chuyến vì virus Nipah với các đoàn khởi hành tháng tới.

Khách đi Ấn thường ở độ tuổi 40-55 hoặc hơn, chọn đến các điểm Phật giáo tâm linh như Varanasi, sông Hằng hay khu vực "tam giác vàng" New Delhi - Jaipur - Arga. Khách trẻ thường quan tâm các điểm đến Đông Bắc Á hoặc Đông Nam Á sôi động hơn. Lượng khách Việt đi Ấn tăng ổn định 10-15% hàng năm nhưng không phải thị trường hút khách hàng đầu.

Các điểm đến khác tại Đông Nam Á và Đông Bắc Á vẫn tăng trưởng ổn định, không bị ảnh hưởng. Bà Đào Mai Dung, Phó Giám đốc công ty du lịch Nam Thanh Travelcho biết ổ dịch virus Nipah được ghi nhận tại Ấn Độ. Trong khi đó, phần lớn khách Việt chọn các tour Đông Bắc Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản - những điểm đến cách xa vùng dịch bệnh - nên chưa ghi nhận số lượng khách muốn hoãn, hủy tour.

Tuy nhiên, trong các diễn đàn, hội nhóm du lịch, các khách Việt đi tự túc bắt đầu có sự xao động về việc "đi hay không đi". Nhiều người lo ngại nhưng vẫn quyết tâm đi du lịch vì đã trót mua vé, đặt phòng. Số còn lại cho biết đang "nín thở", chưa ra quyết định ngay mà muốn chờ thêm thông tin hướng dẫn từ các tổ chức y tế uy tín trong và ngoài nước.

Các công ty du lịch chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch do virus Nipah nhưng vẫn lên phương án đối phó do "đã quen với các tình huống tương tự thời Covid-19".

Bà Bảo Thu, Vietluxtour, cho biết các đơn vị lữ hành sẽ liên tục cập nhật thông báo an toàn từ phía đối tác tại điểm đến, đặc biệt những nơi có dịch như Ấn Độ. Bên cạnh đó, các hướng dẫn viên đều được tái đào tạo về quy trình vệ sinh dịch tễ để có thể ứng phó kịp thời các tình huống phát sinh khi dẫn khách đi tour.

"Giờ chỉ còn biết nín thở chờ đợi và cầu nguyện dịch bệnh sớm tan", Hồng Nhung, nữ du khách đến từ TP HCM nói.

Phương Anh