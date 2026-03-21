Khách Việt 'né' đường bay, chọn đường bộ dịp Giỗ tổ và 30/4

Nhiều du khách ưu tiên di chuyển bằng đường bộ và tàu hỏa để tiết kiệm chi phí trong bối cảnh giá vé máy bay nội địa tăng cao dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4.

Năm nay, do kỳ nghỉ Giỗ Tổ và 30/4-1/5 cách nhau hai ngày, tạo điều kiện cho khách Việt thực hiện các chuyến đi dài ngày, thậm chí lên đến 9 ngày nếu sắp xếp nghỉ bù.

Phó Giám đốc Công ty Du lịch Nam Thanh Travel Đào Mai Dung cho biết lượng khách đặt tour đến thời điểm hiện tại ghi nhận mức tăng 25-30% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, xu hướng du lịch của khách Việt dịp này có sự dịch chuyển rõ rệt khi tour quốc tế chiếm ưu thế với khoảng 65% lượng đặt. Các tour được quan tâm gồm Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan với tỷ lệ kín đoàn 70% hoặc bổ sung thêm đoàn.

Năm nay, tour đường bộ Trung Quốc với lịch trình ngắn ngày cũng "lên ngôi" nhờ giá hấp dẫn, từ 3,2 triệu đồng, thủ tục đơn giản khi chỉ cần hộ chiếu, thời gian xin visa nhanh.

Hàng nghìn du khách đổ về bãi biển Đồi Dương, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng vui chơi tắm biển, chiều mùng 4 Tết. Ảnh: Việt Quốc

Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Tràng An Travel Nguyễn Hữu Cường nhận định nếu không bị ảnh hưởng khách quan do căng thẳng chính trị trên thế giới dẫn đến giá nhiên liệu đối mặt nguy cơ khan hiếm, lượng khách đặt tour bay quốc tế thậm chí còn tăng mạnh hơn nữa.

Với tour nội địa, lượng khách tăng nhẹ (5%) so với năm ngoái, tập trung ở các tour biển đảo. Số lượng tour nội không tăng mạnh một phần do giá vé máy bay tăng cao, khiến nhiều gia đình chuyển hướng đi đường bộ hoặc điểm đi gần nhà để giảm chi phí.

"Tôi đã đặt phòng ở một khu nghỉ dưỡng ở Ba Vì để đưa cả nhà đi trải nghiệm 3 ngày dịp Giỗ Tổ, 30/4 thì ở nhà vì đằng nào hè cũng lại đi", Nguyễn Mai An, sống tại Hà Nội nói về kế hoạch đi chơi của gia đình 4 người dịp nghỉ lễ sắp tới.

Nhiều du khách Việt cũng có xu hướng đi chơi gần giống chị Mai An, do muốn tiết kiệm chi phí vì vừa trải qua một đợt mua sắm dịp Tết.

Theo Phó tổng giám đốc công ty Du lịch Việt Phạm Anh Vũ, giá vé máy bay đang chiếm 50-70% giá tour, nên tour di chuyển bằng máy bay "chắc chắn chịu áp lực tăng giá vé" và khiến khách cân nhắc kỹ hơn hoặc chuyển sang đi các nước Đông Nam Á - nơi có nhiều hãng bay cạnh tranh.

Ngày 10/3, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất cho phép phụ thu nhiên liệu đối với vé máy bay nội địa và xem xét điều chỉnh giá trần trên các đường bay trong nước nhằm hỗ trợ các hãng khi giá nhiên liệu bay tăng mạnh. Nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu bay cho các hãng hàng không trong nước có thể xuất hiện từ đầu tháng 4 và kéo dài trong các tháng tiếp theo. Điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè.

Theo báo cáo của các hãng hàng không, với mức giá Jet A-1 khoảng 200-230 USD/thùng như những ngày gần đây, chi phí khai thác của Vietnam Airlines có thể tăng thêm 50-60% mỗi tháng so với trước khi xảy ra xung đột. Sun PhuQuoc ước tính chi phí tăng khoảng 30%, trong khi VietJet Air cho biết chi phí khai thác có thể tăng thêm khoảng 2.000 tỷ đồng mỗi tháng với quy mô hoạt động hiện nay.

Du khách check in Đài Kính Thiên, Tràng An, Ninh Bình. Ảnh: Lê Hoàng

Khảo sát nhanh từ VnExpress cho thấy, giá vé dịp Giỗ Tổ khứ hồi chặng Hà Nội - Đà Nẵng từ 4,7 triệu đồng, bay sáng sớm (trước 6h), chặng Hà Nội - Phú Quốc, giá vé tăng gấp rưỡi. Nếu bay dịp 30/4, giá vé đi Phú Quốc cao hơn khoảng 20%, từ 7,6 triệu đồng. Với chi phí này, nếu tính thêm tiền khách sạn và ăn uống, di chuyển, chi phí một kỳ nghỉ 5 ngày 4 đêm ở Phú Quốc sẽ đắt bằng tour Singapore - Malaysia.

Bà Đào Mai Dung cho biết chi phí một chuyến đi trong nước có thể giảm tới 40% nếu khách chuyển dịch từ máy bay sang các phương tiện khác. Trong kỳ nghỉ Giỗ Tổ và 30/4 năm nay, bà Dung thấy nhiều khách ưu tiên các tour ngắn 3-5 ngày, thay vì đi trọn 9 ngày.

Thêm một lý do khách Việt ít chọn các tour đường bay nội địa dịp này vì cần "hồi sức" sau đợt chi tiêu mạnh tay dịp Tết Nguyên đán và cần tích lũy cho dịp du lịch hè vào tháng 6-7, khi học sinh bắt đầu được nghỉ học.

Dù tour quốc tế chiếm ưu thế, các điểm đến nội địa vẫn có sức hút riêng, đặc biệt phân khúc khách gia đình. Các tour được quan tâm nhất gồm Đà Nẵng - Hội An - Huế, trong khi đó Nha Trang và Phú Quốc vẫn là điểm đến "hot" của du lịch biển, giá tour từ 11 triệu đồng cho hành trình 4 ngày 3 đêm. Ngoài ra, các tuyến Tây Bắc như Sapa, Hà Giang cũng thu hút khách nhờ khí hậu mát mẻ, giá từ 4,5 triệu đồng, hành trình 3 ngày 2 đêm.

Tại khu vực phía nam, khách Việt cũng có chung sở thích ưu tiên các điểm đến biển đảo hoặc khí hậu mát mẻ trong nước. Do đó, Phú Quốc, Cam Ranh, Quy Nhơn, Phan Thiết - Mũi Né, Côn Đảo, Lý Sơn trở thành điểm đến được nhiều khách Việt đặt tour hoặc mua combo phòng - vé máy bay nhiều nhất. Các điểm miền núi có khí hậu mát mẻ như Đà Lạt, Buôn Ma Thuột - Gia Lai - Kon Tum, sa Pa, Hà Giang, Cao Bằng cũng thu hút nhóm khách trẻ miền Nam.

Giá tour từ TP HCM cho các điểm đến gần từ 3,5-6 triệu/khách. Với các chặng đường bay, giá tour 4 ngày 3 đêm từ 11 triệu đồng. Do chi phí vé máy bay, xăng dầu, đầu vào tăng, giá tour nội địa năm nay nhích 10-15% so với năm ngoái.

"Giá máy bay nếu cứ neo cao, tour nội địa dùng đường bay sẽ trở thành đối tượng 'chịu đòn' đầu tiên khi giá tour buộc phải tăng. Khách Việt lại đổ ra nước ngoài hết", ông Vũ nói.

Phương Anh