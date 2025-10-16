Khách Việt Nam được miễn visa ở các điểm đến nào toàn cầu

Hộ chiếu Việt Nam được miễn thị thực tại 50 điểm đến toàn cầu, ít hơn con số 51 của lần xếp hạng hồi quý III trên bảng xếp hạng tháng 10 của Henley Passport Index.

Theo công bố từ Bảng xếp hạng Hộ chiếu toàn cầu Henley Passport Index (HPI) tháng 10, Việt Nam đứng thứ 92 trên tổng 199 hộ chiếu, giảm 8 bậc so với lần công bố hồi quý III (xếp thứ 84) và giảm hai bậc so với năm 2024.

Công dân Việt hiện có thể nhập cảnh 50 điểm đến mà không cần visa hoặc chỉ cần xin e-visa, visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử) khi đi du lịch (không tính các loại visa du học, định cư dài hạn hay lao động). Hộ chiếu xếp hạng là hộ chiếu phổ thông (không tính hộ chiếu công vụ).

Hộ chiếu Việt Nam mẫu mới (ảnh trái) và cũ. Ảnh: Nick M

Các điểm đến du khách Việt không cần xin thị thực: Barbados, Belarus, Brunei, Campuchia, Chile, quần đảo Cook, Dominica, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lào, Malaysia, Micronesia, Mông Cổ, Myanmar, Panama, Philippines, Rwanda, Singapore, St. Lucia, St. Vincent & the Grenadines, Suriname, Thái Lan

Các điểm đến xin VOA (Visa on arrival hay visa cửa khẩu): Bolivia, Burundi, quần đảo Cape Verde, quần đảo Comoro, Djibouti, Guinea-Bissau, Jordan, Madagascar, Malawi, Maldives, quần đảo Marshall, Mauritius, Mozambique, Namibia, Nepal, Niue, quần đảo Palau, Samoa, Sierra Leone, Tajikistan, Tanzania, Tuvalu

Các điểm đến xin ETA: Kenya, Seychelles, Sri Lanka, Timor-Leste

Thứ hạng hộ chiếu phản ánh mức độ hội nhập và độ mở của một quốc gia. Về độ mở quốc gia, Việt Nam xếp thứ 80. Trong lần công bố hồi quý III, hộ chiếu Việt Nam được miễn visa ở 51 điểm đến toàn cầu.

Christian H. Kaelin, Chủ tịch Henley & Partners, nhận định khả năng tiếp cận toàn cầu không tự nhiên mà có, mà là kết quả của ngoại giao chủ động và chiến lược. Những nước tích cực đàm phán miễn visa và duy trì thỏa thuận tương hỗ sẽ tiếp tục thăng hạng, ngược lại những nước ít tham gia sẽ dần tụt lại.

Bên cạnh đó, các chuyên gia du lịch toàn cầu cũng chỉ ra rằng, một quốc gia quyết định miễn thị thực hay cấp thị thực dễ hay khó cho công dân nước khác dựa vào mối quan hệ ngoại giao hai nước, điều kiện kinh tế chính trị, và cả vấn đề nhập cư bất hợp pháp. Công dân quốc gia nào có tỷ lệ hoặc "danh tiếng" trốn lại làm việc bất hợp pháp thì khả năng xin visa khó hơn.

Bảng xếp hạng Henley là một trong số ít các chỉ số uy tín trên thế giới theo dõi mức độ tự do đi lại của hộ chiếu toàn cầu, sử dụng dữ liệu độc quyền từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), thường mỗi năm được công bố hai lần vào đầu quý I và III và có cập nhật thường xuyên.

Anh Minh (Theo HPI)