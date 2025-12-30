Khách Việt Nam đến Campuchia nhiều nhất thế giới

Với hơn một triệu lượt khách nhập cảnh Campuchia trong 11 tháng đầu năm, Việt Nam trở thành thị trường khách lớn nhất đến quốc gia này.

Trong 11 tháng đầu năm, Campuchia đón 5,17 triệu lượt khách quốc tế, giảm gần 14% so với cùng kỳ 2024.

Theo báo cáo của Bộ Du lịch nước này hôm 26/12, Việt Nam là thị trường gửi khách lớn nhất đến quốc gia này, với 1,11 triệu lượt, chiếm hơn 20% tổng lượng khách quốc tế của quốc gia này. Tuy nhiên, so cùng kỳ năm trước, lượng khách Việt vẫn giảm hơn 7%.

Hai thị trường lớn tiếp theo là Trung Quốc với 1,1 triệu lượt (tăng 44%) và Thái Lan đạt 1,01 triệu lượt (giảm 47%, giảm sâu nhất trong các thị trường).

Ngành du lịch đóng góp 9,4% vào GDP Campuchia trong năm 2024. Theo ông Thong Mengdavid, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc - ASEAN, sự sụt giảm chung bắt nguồn từ suy thoái kinh tế và cạnh tranh điểm đến trong khu vực. Ông Mengdavid nhận định kết nối hàng không hạn chế và thiếu đa dạng hóa sản phẩm du lịch là những thách thức kéo dài của ngành này.

Du khách quốc tế ghé thăm quần thể Angkor Wat nổi tiếng ở Campuchia. Ảnh: ANA

Căng thẳng biên giới với Thái Lan hồi tháng 6 cũng tác động đến dòng khách đường bộ, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu du lịch Campuchia. Dữ liệu từ Bộ Du lịch cho thấy khách nhập cảnh đường bộ giảm gần 30%, trong khi đường hàng không tăng 20%.

Chuyên gia ngành khách sạn tại Campuchia Arnaud nhận định sự bất cân xứng này cho thấy vấn đề không nằm ở việc du khách quay lưng với Campuchia cũng như không phản ánh quốc gia này mất đi sức hấp dẫn, mà ở sự phụ thuộc quá mức vào phương thức nhập cảnh đường bộ. Campuchia đang trả giá vì chậm đa dạng hóa các cửa ngõ và sản phẩm du lịch.

Theo Arnaud, sự sụt giảm du khách năm nay là bài học "rất rõ ràng" cho Campuchia trong việc cần tư duy lại kiến trúc du lịch, với ưu tiên định vị Phnom Penh như một điểm đến, không chỉ là điểm trung chuyển tới Siem Reap. Bên cạnh đó, Campuchia cần tăng cường kết nối đường hàng không trực tiếp (bay thẳng), giảm phụ thuộc vào Thái Lan cũng như đẩy mạnh quảng bá các vùng ven biển, khu bảo tồn thiên nhiên với chính sách nhất quán.

Anh Minh (Theo Khmer Times, cambod gemag)