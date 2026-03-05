Khách Việt làm gì để giảm nguy cơ bị từ chối nhập cảnh Singapore?

Chuyên gia du lịch cho biết chính quyền Singapore luôn tạo điều kiện cho du khách và chỉ kiểm soát nghiêm ngặt những người có dấu hiệu vi phạm.

Tôi định du lịch tự túc Singapore dịp Giỗ Tổ và nghỉ lễ 30/4 năm nay. Theo dõi thông tin trên một số diễn đàn, tôi thấy nhiều khách Việt mua đủ vé máy bay, đặt phòng khách sạn vẫn bị đưa đến phòng riêng để hỏi, thậm chí bị yêu cầu quay về nước không rõ nguyên nhân. Vậy, tôi nên chuẩn bị giấy tờ như thế nào để giảm thiểu tối đa nguy cơ bị từ chối nhập cảnh?

Độc giả Trương An Nam, TP Huế

Theo website của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Singapore (ICA), những người bị từ chối nhập cảnh thường do cơ quan chức năng đánh giá có nguy cơ lưu trú quá hạn, làm việc trái phép hoặc phạm tội. Việc xét duyệt này căn cứ vào dữ liệu lịch sử, vé máy bay, thời gian lưu trú và mục đích khai báo của hành khách.

Khách Việt nên làm gì để giảm nguy cơ bị từ chối nhập cảnh Singapore? ICA Singapore hướng dẫn khách nhập cảnh. Video: Facebook/ICA

Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt Phạm Anh Vũ cho biết trong nhiều năm tổ chức dẫn tour khách Việt sang Singapore, phần lớn khách bị từ chối nhập cảnh thường có các đặc điểm sau:

- Bị nghi sẽ ở lại làm việc hoặc ở lại quá hạn, nhóm này thường gồm khách trẻ tuổi, đi một mình, ở lại lâu (vài tuần), không chứng minh được công việc, thu nhập ở Việt Nam. Lịch sử từ Singapore tới Malaysia ra vào nhiều lần, lưu trú gần 30 ngày, không theo tour du lịch.

- Không chứng minh được mục đích du lịch rõ ràng, không có đặt phòng khách sạn, vé khứ hồi. Không trả lời được câu hỏi: "Anh, chị ở đâu, đi mấy ngày, làm gì, đi với ai?".

"Các du khách nữ, trẻ, đi một mình, đi nhiều lần thường bị chú ý kỹ hơn", ông Vũ nói.

- Câu trả lời không thống nhất với hồ sơ giấy tờ mang theo như khai báo đi ba ngày nhưng không có vé máy bay chặng về, không có đặt phòng khách sạn.

Quy định mới của Singapore



- Từ 30/1/2026, Singapore áp dụng chính sách "no-boarding directive" (lệnh chặn lên máy bay và từ chối nhập cảnh), nếu ICA thấy du khách không đạt điều kiện nhập cảnh (như thiếu thẻ khai báo nhập cảnh SG Arrival Card, visa không phù hợp), họ có thể yêu cầu hãng bay không cho khách lên máy bay ngay từ điểm xuất phát.

- Mọi du khách phải khai SG Arrival Card online trong vòng ba ngày trước khi tới Singapore.

- ICA dùng thông tin này và danh sách hành khách để lọc. Nếu thấy ai không đạt điều kiện, họ có thể gửi "no-boarding directive" cho hãng bay, hãng sẽ không được cho du khách lên máy bay ngay tại Việt Nam. Hành khách phải liên hệ trực tiếp với ICA qua kênh chính thức để đề nghị xem xét, làm rõ tình trạng, rồi mới tính chuyện mua vé lại.

- Nếu phi công hoặc nhân viên của hãng bay cố tình hoặc vô ý cho người bị từ chối lên máy bay, họ sẽ bị phạt tới 8.000 USD hoặc phạt tù 6 tháng, hoặc cả hai.

Với kinh nghiệm 20 năm trong lĩnh vực du lịch, ông Phạm Anh Vũ tư vấn du khách nên chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

- Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng tính từ ngày nhập cảnh.

- Vé máy bay khứ hồi (có ngày, giờ cụ thể)

- Booking khách sạn: có email xác nhận, ghi rõ tên, ngày, địa chỉ. Nếu ở nhà người thân, bạn bè, khách Việt cần có địa chỉ, số điện thoại và nên có email, thư mời hoặc tin nhắn thể hiện mối quan hệ.

- Chứng minh tài chính (mức cơ bản): tiền mặt (SGD, USD, VNĐ) ở mức cho phép (không được mang quá 5.000 USD tiền mặt), thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ còn hạn. Du khách cũng có thể lưu ảnh chụp sổ tiết kiệm, bảng lương trong điện thoại (không bắt buộc nhưng nên có).

- Cung cấp lịch trình cơ bản (bản tiếng Anh). Ông Vũ cho biết lịch trình không bắt buộc nhưng nếu có sẽ giúp hành khách chứng minh được với chính phủ Singapore về việc họ có kế hoạch du lịch.

Mẫu lịch trình cơ bản du khách có thể tham khảo:

Ngày 1: Đến Singapore - nhận phòng khách sạn (tên khách sạn) - tham quan Marina Bay Sands, Merlion Park.

Ngày 2: Tham quan Universal Studios - đảo Sentosa

Ngày 3: Mua sắm tại Orchard Road - Chinatown - trở về khách sạn

Ngày 4: Trả phòng, bay về TP HCM (hoặc Hà Nội)

- Trong vòng ba ngày trước khi bay, du khách vào website của ICA để khai đơn nhập cảnh. Sau khi điền, du khách gửi form, hệ thống sẽ trả về xác nhận. Du khách nên chụp màn hình lưu sẵn trong điện thoại hoặc in mẫu xác nhận để nếu nhập cảnh, nhân viên sân bay tại Changi hỏi, du khách có thể cung cấp thêm giấy tờ.

- Khi nhân viên xuất nhập cảnh hỏi, khách cần trả lời đúng mục đích chuyến đi: đi du lịch (hoặc công tác, chữa bệnh), đi bao nhiêu ngày, ở đâu, khi nào về. Từ kinh nghiệm cá nhân, ông Vũ khuyên du khách nên "dọn dẹp" mạng xã hội, điện thoại, máy tính để không lưu các hình ảnh phản cảm, nội dung nhạy cảm, tránh trường hợp nếu bị kiểm tra điện thoại. "Tốt nhất đừng mang theo thứ gì có thể bị hiểu sai trong bối cảnh kiểm tra an ninh", ông Vũ nói.

- Nếu bị hãng bay chặn ngay từ Việt Nam (no-boarding directive), nên nhờ một đơn vị lữ hành có kinh nghiệm hỗ trợ chuẩn bị thông tin.

Với các bước chuẩn bị trên, du khách không thể đảm bảo 100%, nhưng tỷ lệ rủi ro giảm đi rất nhiều.

"Nếu chứng minh được là khách du lịch, có công việc, có ràng buộc ở Việt Nam, có kế hoạch rõ ràng, khả năng gặp sự cố rất thấp", ông Vũ cho hay.

Phương Anh